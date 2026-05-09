Tensión en Salto: robo de cámaras y violento cruce vecinal.

La actividad policial comenzó a las 09:00 de la mañana del 8 de mayo, cuando efectivos se desplazaron hasta una vivienda en la calle Juan Carlos Gómez al 200 debido a un hurto. Al llegar, el propietario denunció que personas desconocidas sustrajeron una cámara de videovigilancia que se encontraba instalada en el exterior de su domicilio. Actualmente, las autoridades trabajan para esclarecer el hecho.

Personal Policial acudió de inmediato a estos hechos efectuados

Más tarde, a las 14:20 horas, se produjo un grave incidente en la intersección de las calles Dr. Matilde Albisu y Florencio Sánchez. Un hombre de 35 años relató que, mientras estaba afuera de su casa, fue abordado por dos personas con quienes mantiene conflictos previos. Según su versión, ante un intento de agresión, utilizó un objeto contundente para defenderse, golpeando en la cabeza a uno de los individuos.

En ese mismo momento, un joven de 19 años y su hermano de 16 años se presentaron ante los oficiales, denunciando que el hombre los atacó mientras ellos simplemente circulaban frente a su domicilio. El mayor de los hermanos presentaba un sangrado visible, por lo que fue trasladado a un centro asistencial. El médico de guardia diagnosticó «traumatismo de cráneo con herida abierta que requiere sutura». La Fiscalía de turno fue informada del caso y todas las partes involucradas fueron trasladadas a la dependencia policial para tomar declaraciones.



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