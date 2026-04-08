Tensión en Salto : detenidos por hurto y daños, y un hombre apuñalado tras violenta agresión

Intervenciones policiales dejaron detenidos, daños y un herido con arma blanca; Fiscalía investiga todos los casos.

Personal policial intervino en distintos procedimientos que culminaron con personas detenidas, daños materiales y un hecho de violencia con arma blanca, manteniéndose en todos los casos la actuación de Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos.

En primera instancia, se tomó conocimiento de la presencia de dos masculinos en actitud sospechosa en barrio Ceibal, quienes transportaban un caño estructural. Al arribo policial, ambos individuos —de 40 y 21 años— abandonaron el objeto e intentaron darse a la fuga, siendo rápidamente detenidos. Posteriormente, un hombre de 30 años se presentó a radicar denuncia en relación al hecho. Enterada Fiscalía, se dispuso la realización de los trámites de rigor con los detenidos.

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Por otra parte, se registró el ingreso a un centro asistencial de un masculino de 38 años, quien presentaba una herida de arma blanca en la zona del glúteo. Según manifestó, horas antes habría sido agredido por cuatro hombres en las inmediaciones del lugar, encontrándose además en aparente estado de ebriedad. Enterada Fiscalía, se trabaja en el esclarecimiento de las circunstancias del hecho.

Finalmente, en zona este de la ciudad, se tomó intervención ante daños ocasionados en un kiosco por parte de un masculino. Al arribo del personal policial, el individuo intentó darse a la fuga, siendo detenido momentos después. Durante la huida, descartó una mochila que contenía diversos objetos y comestibles. En el lugar se constataron daños en el comercio, haciéndose presente la víctima —un hombre de 32 años— quien radicó la correspondiente denuncia. Enterada Fiscalía, se dispuso la realización de los trámites de rigor con el detenido, de 37 años.

Todos los casos continúan bajo investigación.

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