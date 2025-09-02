Tensa espera por el futuro de los 292 funcionarios

- espacio publicitario -

Salto vivió una jornada de incertidumbre y expectativa tras la reunión tripartita que tuvo lugar esta mañana en nuestra ciudad. Representantes de la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA), de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (ADEOMS) y de la Intendencia de Salto se sentaron a la mesa para abordar el futuro de los 292 funcionarios notificados por la comuna. A pesar de las casi tres horas de diálogo, no se llegó a ninguna resolución concreta, lo que mantiene en vilo a los trabajadores y a la dirigencia gremial. La instancia, que había sido postergada del viernes pasado, finalmente se concretó sin arrojar resultados definitivos.

Un diálogo que no definió nada

El presidente de ADEOMS, Juan Carlos Gómez, se mostró cauteloso al finalizar el encuentro. Contó que la reunión fue extensa, pero remarcó que “no hay nada definido”. Esperan que desde la Intendencia se presenten propuestas que puedan servir como “salidas alternativas” a la situación actual. La preocupación central sigue siendo el cese de los 292 funcionarios, una medida que el sindicato busca evitar a toda costa.

El gremio en estado de alerta permanente

Mientras tanto, el gremio se mantiene en asamblea permanente. La suspensión del paro parcial y la concentración frente al Palacio Córdoba, que estaba prevista para el 27 de agosto, permanece suspendida. Esta decisión se tomó con la intención de abrir un espacio para el diálogo, demostrando la voluntad del sindicato de encontrar una solución negociada.