Techa Maglio, guardiana del arte detrás de los muros del Gran Hotel Concordia

No es solo la dueña del hotel más antiguo del país; es la curadora de una memoria que se niega a ser olvido. Desde que Margalet «Techa» Maglio tomó las riendas del Gran Hotel Concordia en 1994, la hospitalidad en Salto dejó de ser un servicio para convertirse en una forma de arte. Esta es la historia de una mujer que hizo de un edificio patrimonial su mejor poema. Es la historia de un Hotel que es refugio de la cultura de Salto, que da libertad, vuelo, espacio de creación en salas abiertas a inmensos patios.Y es la historia de quienes se sienten convocados, por exposiciones, charlas, obras de teatro recitales, presentaciones de libros, danza y todo lo que se puede disfrutar bajo el rótulo de “cultura”.

En esa década del noventa, tan fermental, tan creativa y tan abierta a la actividad cultural, llegar al Gran Hotel Concordia, encontrarse con la inquieta dueña, tan dinámica, tan comunicativa, en una noche de gala, todas eran noches de gala, y ella por allí, aleteando, conversando con uno y otro, acercándonos folletines, comentándonos lo que esa noche se ofrecía.

Llegó el nuevo siglo y el entusiasmo no decayó por el contrario, grupo de artistas, de las diferentes disciplinas tenían su lugar, su sala, su refugio. El hotel seguía funcionando como tal, la dueña iba y venía, al sur, al este, a todas partes, en otras actividades, sociales, comerciales, culturales, pero siempre regresaba y estaba presente a la hora de algún acontecimiento cultural en su hotel.

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Se vino la segunda década del Siglo XXI y ella al firme, el Hotel de par en par a las actividades culturales, y los artistas locales, no escapaban a la magia, a la tradición de “presentar algo” en el Hotel.

Estamos promediando la tercera década de este nuevo siglo y la intensa actividad cultural es un huésped más del Gran Hotel Concordia…

UNA MUJER IMPULSORA, UN HOTEL QUE TIENE HISTORIA

En el corazón de Salto, donde el bullicio de la calle Uruguay se encuentra con la arquitectura del siglo XIX, reside una mujer que entiende que las paredes tienen voz. Margalet «Techa» Maglio, impulsora cultural y mecenas por naturaleza, ha dedicado décadas a transformar el Gran Hotel Concordia en un epicentro de la intelectualidad de Salto y del litoral

De la herencia al compromiso cultural: La historia de Techa con el hotel es una de linaje y visión. El inmueble fue adquirido en 1950 por Antonio Maglio. Tras una etapa de arrendamiento, fue Techa quien, en 1994, decidió refaccionarlo y asumir su dirección. No se limitó a la gestión hotelera; en 1999 fundó el Centro Cultural Gran Hotel Concordia, cediendo espacios para que artistas plásticos, músicos y escritores locales tuvieran un escenario propio. Su gestión fue tan relevante que, bajo su impulso, el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2005 por la Presidencia de la República.

UN HOTEL DE LEYENDAS, GARDEL, EL DE LA HABITACIÓN 32

Forma parte de sus dichos, repetidos tantas veces y durante tantos años que hasta uno llega a experimentar lo mismo, de solo pensarlo y es lo que Techa siente al entrar a la Habitación 32. Ella se convirtió en la guardiana del paso de Carlos Gardel por Salto en 1933, creando un museo que es punto de peregrinación internacional. Pero Gardel no fue el único. Por los patios del Concordia, bajo el ala protectora de Techa, han transitado, grandes figuras de las letras: Como los integrantes de la Red Poética Uruguay, de la cual es madrina y principal difusora, y tantisimos más que incluso figuran en libros de visita.

Testimonios gráficos y fílmicos de su gran amiga Ennie Henie Gallino Tesler, testigo de tanto acontecimientos, y autores como Claudio Wlasiuk y Alba Estela de los Santos, quienes han inmortalizado el hotel en sus obras.

LA ESCRITORA Y LA RED DE AFECTOS

Techa no solo hospeda la cultura; la escribe. Su obra «Por las huellas del Salto: historia y literatura en el Gran Hotel Concordia» (2008) es una pieza clave de la bibliografía local. En sus páginas, compila voces que, como la suya, ven en Salto una ciudad mágica. Sus amistades en el mundo de la cultura no son sociales, son operativas, organiza brindis literarios, presentaciones de libros y tertulias que mantienen viva la bohemia en un mundo digital.

Techa Maglio es, en definitiva, la anfitriona de la identidad salteña. Su emprendimiento no se mide en balances económicos, sino en la cantidad de versos escritos en sus patios y en la preservación de una elegancia que el tiempo no ha podido marchitar. En Salto, el apellido Maglio es sinónimo de una puerta abierta al arte y de una mujer que, con pluma y gestión, sigue escribiendo la historia grande de su tierra.

UNOS APUNTES QUE PERGEÑAMOS ALGUNA VEZ

Techa Maglio camina despacio, como quien sabe que el tiempo no se mide en relojes sino en huellas. En la esquina donde la ciudad parece suspirar —Uruguay y Playa— ella no administra un hotel: custodia una memoria.

Hay mujeres que habitan casas.

Ella habita épocas.

Detrás de los muros del viejo Concordia, donde la historia no se exhibe sino que respira, Techa se vuelve una suerte de guardiana silenciosa. No levanta la voz, pero ordena el mundo. No impone, pero deja marcas. Cada baldosa, cada hierro forjado, cada puerta que cruje bajo la noche, encuentra en su mirada un sentido, una continuidad, un porqué.

Dicen que en la Habitación 32 todavía canta una sombra.

Pero las sombras no cantan solas.

Alguien las sostiene.

Alguien las escucha.

Y ahí está ella, afinando el oído del tiempo.

Su escritura —esa cartografía íntima de Salto— no describe, invoca. No narra, restituye. Como si cada palabra fuera una llave antigua capaz de abrir puertas que la historia oficial decidió cerrar. En sus páginas, la ciudad no es un lugar, es una emoción persistente, una conversación que nunca terminó.

Techa no colecciona artistas.

Los cobija.

Los enlaza.

Los hace dialogar.

En la Sala que lleva el nombre de su padre, la cultura no es evento, es rito. Una ceremonia donde la palabra circula como un pan compartido y donde cada voz, por pequeña que parezca, encuentra un eco. Ella no ocupa el centro de la escena, pero sin su pulso la escena no existiría.

Hay en su gesto algo antiguo, casi olvidado:

la convicción de que la belleza necesita refugio,

y que el pensamiento, para no morir, necesita casa.

De espaldas al vértigo, frente a la creación

Techa elige quedarse

Y cuando prima lo efímero, apuesta por lo que perdura.

Por eso su legado no se mide en lo que conserva, sino en lo que enciende. En cada poeta que encuentra voz, en cada visitante que descubre que una ciudad también puede sentirse, en cada tertulia que desafía al olvido.

Techa Maglio no detiene el tiempo.

Lo hospeda.

Y al hacerlo, convierte a Salto en algo más que un lugar en el mapa:

lo vuelve memoria viva,

palabra encendida,

hogar de lo que insiste en no desaparecer.

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