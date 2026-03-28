¡Te extrañábamos Vuelta del Uruguay!

La Vuelta Ciclista del Uruguay regresa a Salto tras 15 años, reactivando la tradición local con una etapa exigente, fuerte respaldo institucional y proyección futura.

Bienvenida a Salto!

El regreso de la Vuelta Ciclista del Uruguay a Salto después de 15 años no es solamente un hecho deportivo: es, en esencia, un reencuentro con la identidad misma de un departamento que respira ciclismo. Y en ese retorno hay nombres propios que merecen ser destacados, porque detrás de cada llegada importante hay gestión, insistencia y visión.

La Dirección de Deportes y su rol

En este caso, el rol del director de Deportes de la Intendencia, Marcelo García Rosa, resulta determinante. Apenas asumido, entendió que traer nuevamente la Vuelta a Salto no era un simple evento, sino una señal fuerte para reactivar una disciplina que históricamente colocó al departamento en lo más alto del ciclismo nacional. Su gestión no solo concreta un regreso esperado, sino que abre una puerta hacia el futuro.

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Nombres y hombres de la Vuelta

Porque hablar de Salto y ciclismo es hablar de historia grande. Es inevitable asociarlo a figuras como Federico Moreira o Agustín o Mauricio, apellidos que marcaron época y que construyeron una tradición que va mucho más allá de los resultados. También es recordar a tantos otros pedalistas que supieron ganar etapas, vestir la malla líder o destacarse en competencias como Rutas de América, consolidando a Salto como una verdadera cantera del ciclismo.

Calor intenso para la bienvenida

La etapa de este domingo tendrá todos los condimentos para ser memorable. Un recorrido exigente de 199 kilómetros desde Nuevo Berlín, el calor intenso del norte —con temperaturas que rondarán los 35 grados— y un trazado que combina la ruta 24 reacondicionada con el clásico ingreso por ruta 3, antes de desembocar en calle Artigas. Un final que promete esfuerzo, desgaste y, seguramente, definición emocionante.

El intendente de Salto entregará los premios

El marco también será especial: la Plaza de los 33 y la Jefatura de Policía como testigos de la llegada, con la presencia del intendente Carlos Albisu entregando los premios a los protagonistas. Todo esto configura una postal que va más allá de lo deportivo y se mete de lleno en lo simbólico.

El impulso de la Vuelta

Pero quizás lo más importante es lo que deja este regreso. La sensación de que el ciclismo en Salto no desapareció, sino que estuvo en pausa. Que hay una historia latente esperando ser reactivada. Y que este tipo de acontecimientos pueden —y deben— ser el impulso necesario para volver a tener un equipo competitivo, para que las nuevas generaciones se suban a la bicicleta y para que el departamento recupere ese protagonismo que alguna vez fue natural.

La Vuelta vuelve a Salto, sí. Pero más que una llegada, puede ser el punto de partida.

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