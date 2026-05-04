TC 2000 y Top Race en Concordia con muchos salteños

Gran fin de semana de Marcelo Ciarrocchi

Con un marco de público que superó ampliamente las 3.000 personas, el circuito de Concordia vivió un fin de Con un marco de público que superó ampliamente las 3.000 personas, el circuito de Concordia vivió un fin de semana a puro automovilismo, donde Marcelo Ciarrocchi se erigió como el gran protagonista de la acción. El cordobés fue, sin discusiones, el dueño absoluto de la escena en una nueva fecha del TC2000, que además contó con la presencia de la Fórmula Nacional y el Top Race.

El acompañamiento del público fue notable, con una fuerte presencia también de aficionados provenientes de Salto, que cruzaron para ser parte de un espectáculo que tuvo todos los condimentos. En pista, Ciarrocchi marcó el rumbo desde el inicio: hizo la pole position y dominó de principio a fin la final del TC2000, sin ceder en ningún momento el liderazgo.

En un trazado que le resulta especialmente favorable, el cordobés mostró un ritmo contundente, sacando diferencias claras sobre sus perseguidores y confirmando su gran presente. Ni siquiera la presencia de figuras de peso como Matías Rossi pudo alterar el desenlace: el “Misil” buscó ser protagonista, pero no logró inquietar al líder del fin de semana.

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La historia se repitió también en el Top Race, donde Ciarrocchi volvió a imponerse, completando un doblete que lo posiciona como la gran figura de la fecha. Su rendimiento fue sólido, consistente y, sobre todo, demoledor en un circuito que permite altas velocidades y donde supo explotar al máximo cada sector.

El domingo, con una concurrencia aún mayor, terminó de confirmar el éxito de un evento que puso a Concordia en el centro del automovilismo regional un piloto que se llevó todos los aplausos y que dejó en claro que, al menos en este fin de semana, no tuvo rival. a puro automovilismo, donde Marcelo Ciarrocchi se erigió como el gran protagonista de la acción. El cordobés fue, sin discusiones, el dueño absoluto de la escena en una nueva fecha del TC2000, que además contó con la presencia de la Fórmula Nacional y el Top Race.

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