Talleres de candombe inclusivos en Salto abren inscripciones

El Gobierno de Salto convoca a talleres de candombe para personas con discapacidad, con enfoque inclusivo, intérprete de señas y actividades desde abril.
Candombe inclusivo: una propuesta para integrar desde la música
El Gobierno de Salto, a través del Área de Discapacidad, lanzó una nueva propuesta cultural que apuesta a la inclusión y la participación: talleres de candombe dirigidos especialmente a personas con discapacidad.
La iniciativa busca generar un espacio accesible donde la música y el ritmo funcionen como herramientas de integración, aprendizaje y disfrute colectivo. En ese marco, se invita a familias y participantes a sumarse a una experiencia que combina lo artístico con lo social.
Un espacio para aprender y compartir
Los talleres estarán a cargo de Yamandú Carballo, referente del grupo Xangó Candombe, quien valoró la importancia de abrir estos espacios:
—Es un orgullo ser parte de este proyecto y poder compartir lo que hacemos con personas que lo necesitan. Queremos que sea un espacio para aprender, pero sobre todo para disfrutar y compartir— expresó.
Días, horarios y organización
Las actividades comenzarán el martes 14 de abril y se desarrollarán en la sede ubicada en calle 19 de Abril 1260. Los grupos estarán organizados por edades:
- De 5 a 12 años: 14:30 a 15:30 horas
- De 13 años en adelante: 15:30 a 16:30 horas
Desde la organización se aclaró que los participantes podrán asistir acompañados por asistentes personales, en caso de requerirlo.
Inclusión real: intérprete de lengua de señas
Uno de los aspectos destacados de la propuesta es la incorporación de un intérprete de lengua de señas, lo que garantiza mayor accesibilidad y refuerza el enfoque inclusivo del programa.
En esa línea, la responsable del Área de Discapacidad, Guillermina Sirio, extendió la invitación a la comunidad:
—Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar de forma sencilla a través de diferentes vías. Invitamos a las familias a acercarse y a animarse a participar— señaló.
Cómo inscribirse
Las personas interesadas pueden anotarse a través de:
- Teléfono: 473 27997
- Oficina de Género: Zorrilla 93
- Formulario en línea: https://forms.gle/p8aJNDCNAboQ15i57
La propuesta se presenta como una oportunidad concreta para seguir ampliando el acceso a la cultura en Salto, incorporando una mirada inclusiva que pone el foco en la participación de todos.