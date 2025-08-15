Taekwon-do: Set Do Kwan cosechó medallas y experiencia en el Super 5 de Buenos Aires

- espacio publicitario -



El pasado sábado 9 de agosto una delegación de 16 competidores de la Academia de Taekwondo Set Do Kwan participaron del Torneo de Taekwon-Do Super 5 en el micro estadio de Regional Pacheco, Buenos Aires, Argentina. Dicho evento es de alto nivel competitivo, su sistema Round Roubin para lucha Danes permite combatir todos contra todos teniendo más posibilidades y sumar experiencia en enfrentarse a cada oponente de su categoría. . Se participó en modalidades Formas y Lucha, siendo estas dos categorías muy numerosas, contado con competidores de gran nivel.

La delegación salteña fue liderada por los instructores Geraldine y Giovanni Acuña, a su vez se contó con el apoyo de cinco coach encargados de dar contención y apoyo en cada perímetro donde había un competidor citado.

Vaya un agradecimiento a estos coach, a cada familiar que siempre da su mano en agilizar y ayudar a cada competidor antes, durante y después del viaje. El balance fue muy positivo ya que el proceso fue disfrutable y cada competidor puso compromiso. La preparación se llevó a cabo con un plan de entrenamiento para lucha y formas donde cada competidor tenía tareas extras durante las clases

curriculares, como en las jornadas extras de entrenamiento en la academia. Meses atrás recordemos que la Academia de Taekwondo Set Do Kwan participó en el Torneo Panamericano de Taekwon-do celebrado en Santiago de Chile, en el cual se destacó Agustina Acuña, quien logró la medalla de Oro

en Lucha y la medalla de Plata en Formas.

Para destacar el medallero logrado al cierre del torneo para la Academia de

Taekwondo Set Do Kwan salteña:

3 medallas de Oro

6 medallas de Plata

8 medallas de Bronce.

Rumbo a la Jornada Deportiva del 20 de setiembre en Salto.

El 20 de setiembre se celebrará la 10ª Jornada Deportiva de la academia Set

Do Kwan en Salto, en ella se competirá en Formas, Combate y Salto Alto.

Las inscripciones se pueden realizar hasta el 30 de agosto, el contacto a través

de las redes sociales de la Academia, en Instagram: @saltotaekwondo y en

Facebook: Set Do Kwan.

Academia Set Do Kwan y la enseñanza integral del taekwon-do.

La Academia Set Do Kwan brinda una enseñanza integral del taekwon-do en

su local de Ituzaingo 957, en el barrio Los Ingleses de nuestra ciudad.

Repasemos los días y horarios de las clases marcados para tener en cuenta y

poder sumarse a esta disciplina.:

Lunes, miércoles y viernes

Grupo hasta 9 años inclusive: 18 horas.

Grupo de 10 a 14 años: 19 horas.

Grupo 15 años o más: 20 horas.