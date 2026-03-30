Tabaré Cardozo y La Catalina: carnaval, evolución y futuro

Tabaré Cardozo reflexiona sobre Viña del Mar, la evolución del carnaval uruguayo y el futuro de La Catalina, entre inclusión, giras y nuevos proyectos.

La emoción de Viña del Mar y el reconocimiento popular

El referente de Tabaré Cardozo compartió su mirada sobre la experiencia vivida en el Festival de Viña del Mar, destacando el valor simbólico que tuvo la convocatoria para el colectivo murguero.

Más allá del escenario internacional, el artista subrayó que el hecho de que el público haya pedido el regreso de la noche de carnaval —y particularmente la presencia de La Catalina— le otorga un significado especial. Para Cardozo, no se trata solo de una invitación artística, sino de un reconocimiento directo de la gente hacia una expresión cultural que representa al país.

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En ese sentido, remarcó que el honor no radica únicamente en la participación propia, sino también en la validación del género murguero como parte fundamental de la identidad cultural uruguaya. Incluso sostuvo que, de no haber sido convocados, igualmente celebrarían la presencia del carnaval en ese tipo de escenarios.

Un carnaval que crece sin perder su raíz

Al analizar la evolución del carnaval, Cardozo planteó una idea central: el crecimiento no ha implicado la pérdida de la esencia. Según explicó, si bien hoy el espectáculo presenta un alto nivel técnico, con despliegue escénico, iluminación y producción, la base sigue siendo profundamente barrial.

Esa dualidad —entre lo profesional y lo popular— es, a su entender, la clave de la vigencia del carnaval. Mientras el Teatro de Verano exhibe el brillo y la sofisticación, en los tablados de barrio continúa vivo ese carnaval más cercano, donde los protagonistas siguen siendo los vecinos.

Además, destacó el desarrollo que ha tenido el carnaval del interior, donde se replica esa misma lógica: concursos organizados, pero también una fuerte participación comunitaria.

Inclusión y nuevos roles en la murga

Otro de los aspectos que Cardozo valoró especialmente es el avance en materia de inclusión, particularmente la incorporación de la mujer en la murga.

Recordó que, en sus inicios, la presencia femenina era una excepción dentro del género. Sin embargo, hoy la realidad es distinta: en la mayoría de las agrupaciones hay mujeres que no solo participan en escena, sino que también escriben, dirigen y realizan arreglos.

Este cambio, según indicó, no solo enriquece el espectáculo, sino que también marca una evolución cultural dentro del propio carnaval.

Tecnología, tradición y transformación

El murguista también reflexionó sobre el impacto de la tecnología en el desarrollo artístico. Señaló que los avances técnicos han elevado el nivel de las presentaciones, tanto en lo sonoro como en lo escénico.

No obstante, enfatizó que, en esencia, la murga sigue siendo lo mismo: un grupo de personas cantando con una batería mínima, sosteniendo una tradición que tiene más de un siglo.

Esa convivencia entre innovación y tradición es, para Cardozo, uno de los rasgos más interesantes del carnaval actual, donde se logra mejorar la calidad artística sin desvirtuar su identidad original.

El futuro de La Catalina: giras, proyectos y nuevos desafíos

De cara al futuro inmediato, Cardozo adelantó que La Catalina continuará con una agenda intensa, que incluye presentaciones, colaboraciones con otros artistas y la planificación de nuevos espectáculos.

Entre los proyectos en carpeta, mencionó la posibilidad de grabar material discográfico y la preparación de un espectáculo especial por los 25 años del colectivo, un hito significativo para una murga que ha mantenido gran parte de su integración original.

Asimismo, dejó entrever la intención de desarrollar trabajos en conjunto con otros referentes, incluyendo la idea de registrar obras de valor histórico dentro del repertorio murguero.

En definitiva, el camino de La Catalina parece seguir marcado por la creación constante, el trabajo colectivo y la búsqueda de nuevas formas de expresión, sin perder el vínculo con el carnaval que la vio nacer.

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