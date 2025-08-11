Suplemento especial por los 200 años de la Independencia del Uruguay

- espacio publicitario -

Este próximo 25 de Agosto, Uruguay festeja los 200 años de la primera declaración de independencia, el 25 de agosto del año 1825.

Es por ese motivo, que desde Diario EL PUEBLO, consideramos no era suficiente con una edición normal. Acorde a nuestra linea de pensamiento, hay fechas que deben ser recordadas y festejadas por lo que realmente son, una fiesta de democracia, historia y respeto por quienes hace 200 años nos han marcado el camino para que hoy, todos los habitantes de este país podamos salir, festejar, bailar y sobre todo, sentirnos orgullosamente URUGUAYOS.

Por ese motivo, hemos decidido crear un suplemento especial, 32 páginas a todo color con contenidos muy especiales, con la participación de dos ex-presidentes de la República, como los Dres. Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera, y otros historiadores de primera linea y personalidades tanto nacionales como departamentales.

Contaremos con palabras del Intendente de Salto, el presidente de la Junta Departamental y otros actores.

El suplemento se distribuirá con nuestra edición del domingo 24 de Agosto. Ese domingo, el diario tendrá un precio especial de $100, salvo para nuestros socios suscriptores, a los que les llegará sin costo adicional.

Reserve su ejemplar del domingo 24 para asegurarse de quedarse con esta edición especial del bicentenario.

“200 años de historia”

El 25 de agosto de 1825 marcó un punto de inflexión en la historia del Río de la Plata y, especialmente, en el proceso de construcción de la identidad nacional del Uruguay. Aquel día, reunida en la Piedra Alta de la Florida, la Asamblea de representantes declaró la independencia de la Provincia Oriental respecto del Imperio del Brasil, proclamó su voluntad de integrarse a las Provincias Unidas del Río de la Plata y sentó las bases del largo camino hacia la soberanía definitiva.

A 200 años de aquella gesta, el Bicentenario de la Declaratoria de la Independencia representa una oportunidad única para reflexionar sobre nuestro pasado, celebrar los logros alcanzados y proyectar con esperanza el futuro del país, por lo cual, Diario EL PUEBLO, se enorgullece en rendir homenaje a nuestra Patria con un suplemento especial que conmemora esta fecha fundamental en la historia del Uruguay.

Como medio de comunicación con más de seis décadas de compromiso con la comunidad salteña y con el país, EL PUEBLO asume el desafío de aportar una mirada plural, reflexiva y sentida sobre los 200 años de nuestra Independencia.

La conmemoración del 25 de agosto de 1825 no es solo una efeméride: es la oportunidad de redescubrir nuestras raíces, valorar el legado de quienes forjaron la Nación y pensar juntos el país que queremos seguir construyendo. En este suplemento, encontraremos colaboraciones de destacadas figuras del ámbito político, cultural y académico, tanto a nivel nacional como local, que acercan su visión sobre el pasado y los desafíos del presente. Una pluralidad de miradas que invitan a pensar colectivamente qué significa hoy ser uruguayo, y cómo continuar construyendo una República democrática, justa y solidaria.

Una edición para conservar, compartir y debatir, que busca rendir homenaje a quienes forjaron nuestra libertad y a quienes, día a día, siguen construyendo al Uruguay desde todos los rincones del país.

Desde el ideario artiguista hasta el Uruguay del siglo XXI, esta publicación especial invita a reflexionar sobre nuestra historia, nuestra identidad y nuestro futuro. Un testimonio editorial que, desde el corazón del interior del país, busca contribuir al debate democrático y a la celebración colectiva de dos siglos de vida independiente.

Disponible junto a nuestra edición impresa y en formato digital. Un número para atesorar como parte del legado que Diario EL PUEBLO deja a las generaciones presentes y futuras.