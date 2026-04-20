Superturismo Uruguayo 2026: arranque con 22 autos

El Superturismo Uruguayo inicia 2026 con 22 autos, debut de Fiat y cambios técnicos clave. El Pinar recibe la primera doble fecha del torneo.

El Superturismo Uruguayo pone primera en 2026 con un escenario cargado de expectativas y cambios relevantes, tras más de cuatro meses de preparación desde la consagración de Facundo Ferra en diciembre pasado. La nueva temporada comienza con una grilla de 22 autos, consolidando el crecimiento de la principal categoría del automovilismo nacional.

El puntapié inicial será en el autódromo Víctor Borrat Fabini de El Pinar, donde se disputarán la primera y segunda fecha del campeonato bajo la organización de la Asociación Uruguaya de Volantes y la fiscalización de la FADU. Allí, los equipos pondrán en pista todo lo trabajado en el receso, en igualdad de condiciones y con varios debuts que generan interés.

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Uno de los movimientos más destacados del mercado es la llegada oficial de Fiat a la categoría, de la mano del actual campeón Facundo Ferra, quien apostará por el modelo Argo. La incursión representa un desafío técnico y deportivo, al tratarse de un auto sin antecedentes en competencia dentro del Superturismo.

En paralelo, varias estructuras mantienen su base pero incorporan nuevas figuras. Toyota continúa con Fernando Etchegorry y Gastón Irazú, sumando al joven Máximo Castro. También se registran ascensos desde el karting, como el caso de Joaquín Vita, reflejando la renovación generacional en la categoría.

Entre los regresos, sobresale el de Diego Noceti, mientras que equipos como Agrolavalle Competición y CyC Competición amplían su presencia con nuevas combinaciones de marcas y pilotos. La diversidad mecánica vuelve a ser un sello distintivo, con modelos que van desde el Audi A1 hasta el Hyundai Accent.

En el plano reglamentario, se introducen modificaciones técnicas que buscan mayor equidad. Se unifica la altura de los vehículos en 70 mm y se reduce el peso mínimo para autos nuevos. Además, se ajusta el sistema de lastre por rendimiento, ampliando el recargo a los seis primeros del campeonato.

Otro cambio significativo es la transmisión televisiva: las carreras se emitirán en vivo por Canal 12, sumando además cobertura digital a través de plataformas oficiales.

Con estos ingredientes, el Superturismo 2026 inicia su calendario con una combinación de tradición, innovación y competitividad que promete una temporada intensa desde la primera bandera verde.

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