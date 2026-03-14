Sunset final de verano en Costanera Norte

Bahías Café & Minimaket invita a participar del Sunset Final Verano 2026, que tendrá lugar este sábado 14 de marzo a partir de las 18:00 horas. La actividad se desarrollará en Costanera Norte.

El evento es una propuesta que combina el esparcimiento con el apoyo al talento y la producción local. Durante la jornada, artistas salteños se presentarán sobre el escenario: Santín, Ítalo Rosa y Néstor Racedo. Asimismo, la programación incluye un desfile de modas y un espacio dedicado exclusivamente a emprendedores locales, quienes expondrán sus productos en diversos stands.

Entrada libre. Apoya: Gobierno de Salto

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