SUDAMERICANOS DE LA JUVENTUD PANAMÁ 2026

Uruguay logró 17 medallas

Uruguay completó una destacada actuación en los IV Juegos Sudamericanos de la Juventud disputados en Panamá 2026, donde finalizó en el noveno lugar del medallero con un total de 17 preseas. La delegación celeste, integrada por 70 deportistas, compitió durante 14 días en Ciudad de Panamá, dejando una imagen muy positiva a nivel regional.

La cosecha incluyó cuatro medallas de oro —la mejor marca histórica del país en esta competencia— obtenidas por Angelina Solari en natación (100 metros libre), Antonella Bonomi en atletismo (2.000 metros con obstáculos), Isabella Marenco en gimnasia artística (suelo) y el equipo masculino de básquetbol 3×3, conformado por Sansberro, Imas, Pereira y Gómez.

Uno de los puntos más altos fue la actuación de Bonomi, quien además de ganar el oro estableció un nuevo récord de los Juegos con un tiempo de 6:57.92, superando la marca vigente desde 2017. Por su parte, Solari también sumó una medalla de plata en los 50 metros libre, mientras que el equipo femenino de gimnasia artística logró subirse al podio en la competencia por equipos.

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Las medallas de plata llegaron también a través de destacadas actuaciones individuales: Isabella Marenco en all around, Camila Buck en barras asimétricas, Bruno Núñez en los 2.000 metros con obstáculos y la dupla de Sofía Barbosa y Felipe Vázquez en tenis dobles mixtos, quienes alcanzaron la final tras vencer a Argentina en semifinales.

En cuanto a las preseas de bronce, Uruguay sumó siete, obtenidas por Luisana Ramírez en judo (-44 kg), Lis Núñez, Franco Silva y Dahel Abrines en boxeo, Camila Buck en all around de gimnasia, Bruno Núñez en los 3.000 metros y Facundo Asuaga en levantamiento de pesas (+98 kg).

El básquetbol 3×3 masculino también tuvo un cierre memorable, tras avanzar con autoridad en las rondas eliminatorias y tomarse revancha ante Paraguay en la final, imponiéndose por un ajustado 15-14.

De esta manera, Uruguay cerró su participación con 4 oros, 6 platas y 7 bronces, en una actuación que representa la segunda mejor en la historia del país en estos Juegos, solo superada por las 18 medallas obtenidas en Rosario 2022.

Una participación que invita al optimismo y reafirma el crecimiento del deporte juvenil uruguayo en el ámbito internacional.

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