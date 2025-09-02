Sub 15 de Salto FC la que más responde y tercero en la tabla

- espacio publicitario -

La nueva fecha disputada en el fútbol de las divisiones juveniles del Campeonato Uruguayo certifica el ascenso de Salto Fútbol Club en la tabla anual.

A tal punto que solamente asiste tres puntos por debajo de Deportivo Maldonado, que es el quinto en la zona del fondo. Salto es uno de los cuatro y está en posición de descenso directo.

A nivel de categorías, la Sub 15 salteña es la que más responde, situándose en el tercer lugar. Suma, por ejemplo, un punto más que Peñarol. Desde EL PUEBLO, una manera de recorrer las tablas en cada categoría.

📊 Posiciones categoría 19

Equipo Pts Defensor Sporting 13 Nacional 10 Peñarol 10 Boston River 10 Liverpool 10 Rentistas 8 MC Torque 8 Wanderers 7 Salto FC 7 Racing 6 Danubio 6 Albion 6 Fénix 5 Deportivo Maldonado 4 Paysandú FC 4 Progreso 2 River Plate 1 Atenas 0

📊 Posiciones categoría 17

Equipo Pts Wanderers 13 Boston River 11 Nacional 10 Liverpool 10 Peñarol 9 Albion 8 Racing 8 Fénix 8 Danubio 7 Rentistas 7 Defensor Sporting 6 River Plate 6 Paysandú FC 5 Progreso 5 MC Torque 4 Deportivo Maldonado 1 Salto FC 1 Atenas 0

📊 Posiciones Sub 16

Equipo Pts Boston River 13 Defensor Sporting 10 Liverpool 10 Rentistas 10 Nacional 9 Progreso 9 Paysandú FC 9 Peñarol 8 Fénix 8 MC Torque 7 Danubio 6 Deportivo Maldonado 5 Wanderers 5 Racing 4 River Plate 3 Albion 3 Salto FC 0 Atenas 0

📊 Posiciones Sub 15

Equipo Pts Defensor Sporting 15 Danubio 12 Liverpool 11 Nacional 10 MC Torque 10 Salto FC 10 Fénix 9 Boston River 9 Peñarol 9 Rentistas 7 Racing 7 Paysandú FC 6 Albion 6 Deportivo Maldonado 4 Atenas 1 River Plate 0 Progreso 0 Wanderers 0

📊 Posiciones Sub 14

Equipo Pts Defensor Sporting 13 Boston River 13 Rentistas 12 Nacional 10 Peñarol 10 Danubio 10 Liverpool 7 Paysandú FC 7 Fénix 6 MC Torque 6 Salto FC 5 Deportivo Maldonado 5 Racing 5 Albion 5 River Plate 3 Wanderers 2 Progreso 1 Atenas 0

🔢 Los 103 puntos en la tabla anual

Mientras Nacional es el puntero en Divisiones Juveniles de la Divisional «A», Salto registra un total de 103 puntos.

Resta camino aún como para no dejar de intentar la permanencia. Descienden los últimos cuatro equipos. El puntaje en cada caso surge de la suma de las cinco categorías.

Equipo Pts Nacional 267 Defensor Sporting 237 Peñarol 231 Boston River 208 MC Torque 195 Liverpool 179 Danubio 167 Wanderers 164 River Plate 158 Rentistas 154 Racing 146 Paysandú FC 141 Albion 121 Deportivo Maldonado 106 Salto FC 103 Fénix 90 Progreso 79 Atenas 13

🎙️ Bielsa, sin anestesia…

«Si hay algo que he evitado es congraciarme con el periodismo»



La última conferencia de prensa de Marcelo Bielsa fue y vino en materia de temáticas.

Sucede que el DT de la selección, en estas instancias, suele abrir el abanico de más de una reflexión. Establecen los colegas capitalinos que en un determinado momento, Marcelo Bielsa adoptó un tono más descontracturado, donde el propio entrenador comenzó a intercambiar palabras con los periodistas, con algunas risas de por medio.

De todas formas, el foco se desvió hacia otros temas y Bielsa lanzó duras críticas contra el trabajo periodístico, calificándolo de “estafa” y alegando que los medios manipulan los titulares y la información.

Sin embargo, el técnico aseguró que el público uruguayo no suele “contaminarse” de lo que llamó un “circo” —en referencia al trabajo mediático—. Añadió que prefiere mantenerse al margen de tener “caras amables” y de establecer “vínculos de simpatía” con los periodistas, y concluyó:

“Si hay algo que he evitado toda mi vida es congraciarme con el periodismo”.

⚽ «La táctica no es un castigo, es una herramienta»

«¿Me critican por cómo dirijo? Perfecto, escuchen bien: yo no estoy acá para consentir caprichos. Si un jugador quiere hacer lo que se le canta sin mirar al costado, que se busque otro deporte…

Acá no hay lugar para egos sueltos. La táctica no es un castigo, es una herramienta. Y si no la entiende, no es porque sea injusta, sino porque no quiere pensar en el equipo. Esto no es ajedrez, no se juega solo. El que no se adapta… estorba.»

(¿Cómo no rescatar en EL PUEBLO, este pensamiento del notable Pep Guardiola, el actual Director Técnico del Manchester City de Inglaterra? Talento expositor si lo hay…).