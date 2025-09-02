back to top
martes, septiembre 2, 2025
Sub 15 de Salto FC la que más responde y tercero en la tabla

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
34
Tiempo de lectura: 3 min.
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ir8p

La nueva fecha disputada en el fútbol de las divisiones juveniles del Campeonato Uruguayo certifica el ascenso de Salto Fútbol Club en la tabla anual.

A tal punto que solamente asiste tres puntos por debajo de Deportivo Maldonado, que es el quinto en la zona del fondo. Salto es uno de los cuatro y está en posición de descenso directo.

A nivel de categorías, la Sub 15 salteña es la que más responde, situándose en el tercer lugar. Suma, por ejemplo, un punto más que Peñarol. Desde EL PUEBLO, una manera de recorrer las tablas en cada categoría.

📊 Posiciones categoría 19

EquipoPts
Defensor Sporting13
Nacional10
Peñarol10
Boston River10
Liverpool10
Rentistas8
MC Torque8
Wanderers7
Salto FC7
Racing6
Danubio6
Albion6
Fénix5
Deportivo Maldonado4
Paysandú FC4
Progreso2
River Plate1
Atenas0

📊 Posiciones categoría 17

EquipoPts
Wanderers13
Boston River11
Nacional10
Liverpool10
Peñarol9
Albion8
Racing8
Fénix8
Danubio7
Rentistas7
Defensor Sporting6
River Plate6
Paysandú FC5
Progreso5
MC Torque4
Deportivo Maldonado1
Salto FC1
Atenas0

📊 Posiciones Sub 16

EquipoPts
Boston River13
Defensor Sporting10
Liverpool10
Rentistas10
Nacional9
Progreso9
Paysandú FC9
Peñarol8
Fénix8
MC Torque7
Danubio6
Deportivo Maldonado5
Wanderers5
Racing4
River Plate3
Albion3
Salto FC0
Atenas0

📊 Posiciones Sub 15

EquipoPts
Defensor Sporting15
Danubio12
Liverpool11
Nacional10
MC Torque10
Salto FC10
Fénix9
Boston River9
Peñarol9
Rentistas7
Racing7
Paysandú FC6
Albion6
Deportivo Maldonado4
Atenas1
River Plate0
Progreso0
Wanderers0

📊 Posiciones Sub 14

EquipoPts
Defensor Sporting13
Boston River13
Rentistas12
Nacional10
Peñarol10
Danubio10
Liverpool7
Paysandú FC7
Fénix6
MC Torque6
Salto FC5
Deportivo Maldonado5
Racing5
Albion5
River Plate3
Wanderers2
Progreso1
Atenas0

🔢 Los 103 puntos en la tabla anual

Mientras Nacional es el puntero en Divisiones Juveniles de la Divisional «A», Salto registra un total de 103 puntos.

Resta camino aún como para no dejar de intentar la permanencia. Descienden los últimos cuatro equipos. El puntaje en cada caso surge de la suma de las cinco categorías.

EquipoPts
Nacional267
Defensor Sporting237
Peñarol231
Boston River208
MC Torque195
Liverpool179
Danubio167
Wanderers164
River Plate158
Rentistas154
Racing146
Paysandú FC141
Albion121
Deportivo Maldonado106
Salto FC103
Fénix90
Progreso79
Atenas13

🎙️ Bielsa, sin anestesia…

«Si hay algo que he evitado es congraciarme con el periodismo»

La última conferencia de prensa de Marcelo Bielsa fue y vino en materia de temáticas.

Sucede que el DT de la selección, en estas instancias, suele abrir el abanico de más de una reflexión. Establecen los colegas capitalinos que en un determinado momento, Marcelo Bielsa adoptó un tono más descontracturado, donde el propio entrenador comenzó a intercambiar palabras con los periodistas, con algunas risas de por medio.

De todas formas, el foco se desvió hacia otros temas y Bielsa lanzó duras críticas contra el trabajo periodístico, calificándolo de “estafa” y alegando que los medios manipulan los titulares y la información.

Sin embargo, el técnico aseguró que el público uruguayo no suele “contaminarse” de lo que llamó un “circo” —en referencia al trabajo mediático—. Añadió que prefiere mantenerse al margen de tener “caras amables” y de establecer “vínculos de simpatía” con los periodistas, y concluyó:

“Si hay algo que he evitado toda mi vida es congraciarme con el periodismo”.

⚽ «La táctica no es un castigo, es una herramienta»

«¿Me critican por cómo dirijo? Perfecto, escuchen bien: yo no estoy acá para consentir caprichos. Si un jugador quiere hacer lo que se le canta sin mirar al costado, que se busque otro deporte…

Acá no hay lugar para egos sueltos. La táctica no es un castigo, es una herramienta. Y si no la entiende, no es porque sea injusta, sino porque no quiere pensar en el equipo. Esto no es ajedrez, no se juega solo. El que no se adapta… estorba.»

(¿Cómo no rescatar en EL PUEBLO, este pensamiento del notable Pep Guardiola, el actual Director Técnico del Manchester City de Inglaterra? Talento expositor si lo hay…).

