Suárez elogiado por Donald Trump

Luis Suárez fue elogiado por Donald Trump durante la visita de Inter Miami a la Casa Blanca. La escena recordó otra postal histórica: Pedro Rocha saludando a la reina Isabel II en 1966.

Una imagen que recorre distintos portales del Uruguay y del mundo es la de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, recibiendo en la Casa Blanca al plantel de Inter Miami CF, equipo en el que milita el salteño Luis Suárez. Allí, junto a figuras como Lionel Messi y el resto del plantel, el delantero uruguayo participó de la ceremonia en la que el mandatario estadounidense entregó un reconocimiento al equipo.

Lo anecdótico de la jornada se dio en el momento en que Trump saludó a Suárez. Al estrecharle la mano, el presidente elogió al delantero uruguayo, destacándolo como uno de los mejores atacantes de todos los tiempos. Un gesto que llamó la atención y que rápidamente se viralizó en redes y medios de comunicación.

La presencia del conjunto de Miami en la Casa Blanca también tuvo un momento simbólico cuando el plantel le obsequió al presidente la camiseta número 47 del club, en alusión a que Trump es el mandatario número 47 en la historia de los Estados Unidos. En medio de un contexto internacional cargado de tensiones, el encuentro tuvo un tono distendido, con el particular estilo y humor que caracteriza al líder estadounidense.

En las imágenes se observa a Suárez saludando con cierta timidez al presidente, aunque finalmente ambos se estrechan la mano en una postal que ya quedó registrada en la historia reciente del fútbol.

En 1966 Pedro Virgilio Rocha con la Reina Isabel II.

La fotografía también trae a la memoria otra escena histórica para el deporte uruguayo. Fue en el Mundial disputado en Inglaterra en 1966, cuando el capitán de la selección uruguaya, el salteño Pedro Rocha, saludó a la reina Isabel II durante la ceremonia inaugural del torneo.

Aquel campeonato, la Copa Mundial de la FIFA 1966, tuvo su partido inaugural en el mítico Wembley, con el enfrentamiento entre Uruguay e Inglaterra. Curiosamente, en ese encuentro Pedro Rocha —habitual portador de la camiseta número 8— vistió la número 2 mientras ejercía el capitanato de la selección celeste.

Dos imágenes separadas por casi seis décadas, pero con un punto en común: dos futbolistas nacidos en Salto estrechando la mano de dos de las figuras más influyentes del mundo en sus respectivas épocas. Primero Pedro Rocha con la reina de Inglaterra, y ahora Luis Suárez con el presidente de los Estados Unidos. Dos postales distintas, pero que vuelven a poner el nombre de Salto en una escena de alcance mundial.

