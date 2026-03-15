Sportivo Progreso, el de los 89 años: ¡El orgullo de la ruta!



El 15 de marzo de 1937 no fue un lunes cualquiera en Salto. Fue el día en que un grupo de entusiastas decidió darle nombre y colores a un sentimiento que ya latía en el sur de la ciudad. Nacía el Club Sportivo Progreso, y con él, una historia de constancia que hoy alcanza los 89 años de vida.

Desde sus inicios, Progreso fue más que un club de fútbol; se convirtió en el faro deportivo de su zona. Ganarse el apodo de «El equipo de la ruta» no fue casualidad. Representa la ubicación estratégica de su gente, esa que ve pasar el movimiento del departamento pero que se queda firme defendiendo la franja y el sentimiento de pertenencia.

LA ÉPOCA DORADA Y EL ASCENSO

La memoria colectiva del hincha «progresista» guarda con especial cariño aquel hito de principios de los años 60. Por primera vez, el club lograba el anhelado ascenso a la Divisional A, codeándose con los grandes del fútbol salteño. Ese ascenso no fue solo un trofeo en una vitrina, sino el reconocimiento al fútbol de garra, de barrio y de entrega que siempre caracterizó a sus planteles.

Llegar a los 89 años en el fútbol del interior uruguayo es una hazaña de resiliencia. Progreso ha sabido mantenerse vigente gracias a:

-Su función social: Siendo un espacio de contención y formación para miles de jóvenes salteños.

-Su identidad innegociable: Esa que hace que, sin importar la categoría, la camiseta se vista con el mismo orgullo que en 1937.

-Su hinchada: Fiel seguidora de la ruta, que ha sabido de alegrías inmensas y de reconstrucciones valientes.

¡Salud, Sportivo Progreso! Que estos 89 años sean solo el preludio de un centenario glorioso, y que «La Ruta» siga vibrando con el grito de gol que nace del alma de su gente.

Tanto ayer….

El Progreso orientado por Pedro Forti en la década de los 80. Y ahí están, entre otros, Ruben Daniel Bentancourt, Wilson Núñez, Walter «Chamaco» Benítez, Gustavo Dornells. Pero es inevitable la suma de Progreso de principio de los años 60, en que el equipo de la ruta produce el primer ascenso a la Divisional «A» de la Liga Salteña de Fútbol. Mientras no faltará este último rescate, con Héber Raúl Sagradini en condición de golero, Walter «Tito» Nieves, Héctor «Zurdo» Silva, Luis Dornells…. La banda de tanto ayer. De los clubes que no pudo ser Campeón Salteño, aunque en 1998 orilló esa posibilidad cuando llegó a la final, para resignarla a manos de Salto Uruguay. Mientras la delantera de 1972, será por siempre atesorada desde lo futbolísticamente inolvidable: Juan Rusnick, Américo Santos López, Ruben Silva, Héctor Silva y Tomás Villasboas.

Copa Libertadores Sub 20: Nacional no deja de querer

Luego de haber debutado con una derrota ante Santiago Wanderers, Nacional se levantó rápido y venció a Liga de Quito (locales) por 2 a 1. Triunfo vital para el objetivo de clasificación.

Goles en una ráfaga de minutos anotados por Mateo Soria (21′) y Juani García (23′). Jarold Méndez marcó para los ecuatorianos.

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LOS ONCE INICIAL

Felipe Bianchi

Ezequiel Irute

Federico Pedrouzo

Román Clematte

Rodrigo García

Mauro Martínez

Juan I. García

Mateo Soria

Jonathan Dalmas

Luciano González

Pavel Núñez

Hoy domingo a las 21 horas el tricolor se medirá con Belgrano de Córdoba en busca de la clasificación.

Copa Sudamericana; City Torque, Boston River y Juventud: por la nuestra

Estos son los 32 equipos clasificados a Fase de Grupos y así quedaron armados los BOMBOS.

*MC Torque y Boston River al Bombo 3, Juventud al 4. El pedrense puede caer en el grupo del ciudadano o del sastre porque llega desde la Libertadores. Son los tres uruguayos que sostienen la ambición.

El sorteo será el jueves 19.

🥇 Bombo 1

Equipos River Plate Atlético Mineiro San Pablo Racing Club Gremio Olimpia Santos América de Cali

🥈 Bombo 2

Equipos San Lorenzo Bragantino Palestino Millonarios Caracas Vasco da Gama Cienciano Tigre

🥉 Bombo 3

Equipos Audax Italiano Blooming Puerto Cabello Boston River Montevideo City Torque Deportivo Cuenca Independiente Petrolero Macará

🎯 Bombo 4

Equipos Alianza Atlético Barracas Central Deportivo Riestra Recoleta Juventud O’Higgins Carabobo Botafogo

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