Sofía Viera advierte sobre el estado crítico del Palacio Veltroni y reclama medidas urgentes

La edil departamental de la Coalición Republicana, Sofía Viera, presentó una exposición en la Junta Departamental en la que alertó sobre la grave situación edilicia del Palacio Veltroni, señalando que el deterioro del inmueble ha alcanzado un nivel crítico que compromete la seguridad de quienes lo utilizan a diario.

En el edificio funcionan servicios esenciales como la Oficina Electoral, la Dirección General Impositiva, los Juzgados y salones utilizados por la Universidad de la República, lo que implica una importante circulación diaria de estudiantes, docentes, funcionarios y público en general.

“La situación no es nueva, pero hoy alcanza un nivel crítico que afecta directamente a estudiantes, docentes, funcionarios y ciudadanos que concurren diariamente al lugar”, afirmó la edil. En ese sentido, advirtió que “la falta de mantenimiento ha generado desprendimientos, filtraciones y un desgaste estructural” que representan riesgos para la salud y la seguridad.

- espacio publicitario -

Viera recordó que los reclamos se vienen reiterando desde hace años sin respuestas de fondo. “El deterioro continúa avanzando sin una respuesta de fondo por parte de las autoridades competentes”, sostuvo. Ante este escenario, se solicitó formalmente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas un informe urgente sobre el estado del edificio y la adopción inmediata de medidas.

Asimismo, la exposición fue remitida a las comisiones de Transporte y Obras Públicas del Senado y de la Cámara de Representantes. “No podemos esperar a que ocurra un incidente grave para actuar. Este edificio es de uso público y merece la atención urgente que nuestra gente necesita”, enfatizó.

🎓 Condiciones extremas en el dictado de clases

En diálogo con EL PUEBLO, Viera profundizó en la situación desde su experiencia como estudiante, describiendo un escenario complejo que afecta directamente el normal desarrollo de las clases.

“Hace más de dos años y medio que estoy en la Facultad y en ese tiempo hemos tenido clases en el Palacio, y más de una vez se ha descompuesto un compañero por el calor apabullante”, relató. Según explicó, la falta de ventilación agrava las condiciones en salones con gran cantidad de estudiantes. “No tener algún aire o alguna ventilación hace que se ponga imposible”.

La edil detalló que los cursos pueden alcanzar cifras muy elevadas. “Aproximadamente en mi curso somos 280 gurises. Entonces, imaginate cómo es tener una clase ahí. Es casi imposible”, afirmó, agregando que la situación también afecta a los docentes. “Tal cual, los profesores también lo sufren”.

Además, indicó que la asistencia al edificio se da con frecuencia. “Por lo menos una vez a la semana tenemos clases ahí. A veces, cuando no hay disponibilidad en la sede central, nos mandan para el Palacio”, explicó.

En ese contexto, describió las dificultades cotidianas que enfrentan los estudiantes. “Somos 200 gurises subiendo por calle Rivera para llegar al Palacio. Entre estar amontonados y el calor, hay compañeros que se marean, se van, la pasan muy mal”, señaló. Incluso, advirtió sobre el impacto en la continuidad educativa. “Muchos terminan dejando la clase porque es imposible estar”.

⚠️ Reclamos sin respuesta y pedido urgente

Viera también recordó que los reclamos no son nuevos. “Como estudiantes, hace dos años aproximadamente hicimos un planteo a autoridades nacionales y hasta el día de hoy no obtuvimos respuesta”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la actual exposición busca insistir y generar una reacción a nivel nacional. “La idea de la exposición escrita que hicimos junta a Facundo Esteche fue hacer un llamado de atención a las autoridades nacionales, para que tomen cartas en el asunto”, sostuvo.

El planteo apunta directamente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, organismo con competencia sobre el edificio. “Se necesitan medidas urgentes como mejorar la ventilación, instalar aires acondicionados o que la Universidad directamente no dicte más clases allí hasta que haya condiciones adecuadas”, expresó.

Finalmente, la edil subrayó que el problema trasciende el ámbito educativo. “Es un peligro para todos, estudiantes, docentes, funcionarios y también para quienes trabajan en la Dirección General Impositiva o la Junta Electoral. No podemos seguir esperando”, concluyó.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/s3kl