Sobresaliente: Paso del Sauce vendió su lana merino en 12 dólares

La cabaña Paso del Sauce concretó una de las ventas de lana más importantes de su historia, en un negocio que confirma el gran momento que atraviesa el rubro ovino y, particularmente, el Merino fino.

El Ing. Alberto Bozzo, director de la cabaña Paso del Sauce de Janet de Brum de Bozzo, informó que se comercializaron 10.000 kilos de lana a 12 dólares por kilo, lote acondicionado, con grifa verde y con certificación RWS, con un diámetro de 16,3 micras y 80% de rendimiento al lavado, valores que calificó como “un récord” en más de cuatro décadas de trabajo.

“Nunca habíamos vendido nuestra zafra a este precio. Hace apenas dos o tres años estábamos hablando de valores cercanos a los 6 dólares. Es el premio a muchos años de selección genética y de apostar a afinar la majada”, señaló.

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El productor recordó que el establecimiento inició su proceso de afinamiento en el año 2000, cuando trabajaba con animales de mayor porte pero con lanas más gruesas.

“Teníamos un merino de 21 micras y media. Hoy logramos bajar cinco micras manteniendo el peso de vellón e incluso con animales de mayor tamaño corporal. Eso es lo que realmente nos genera satisfacción”.

Este logro se apoya en décadas de selección dentro del Merino Australiano y en el trabajo conjunto con criadores especializados en genética de lana fina.

Más allá del valor de la lana, Bozzo destacó que el Merino ofrece hoy un negocio completo.

“El merino produce corderos pesados que logran carcasas de 23 a 24 kilos, que son las más demandadas por el mercado, y al mismo tiempo genera vellones superfino que el mercado internacional está valorizando”.

Esta combinación permite diversificar ingresos y mejorar la estabilidad del sistema productivo.

El contexto externo también respalda el buen momento del sector. Actualmente, la tonelada exportada de carne ovina se ubica en el entorno de los 7.500 dólares, mientras que la carne vacuna ronda los 5.400 dólares por tonelada.

“La diferencia es muy grande y es lo que explica por qué cualquier categoría ovina hoy tiene valores realmente destacados”, explicó. Según indicó, este escenario no responde únicamente a una escasez coyuntural de animales, sino a un cambio estructural en la oferta mundial.

La reducción del stock ovino es una tendencia global que lleva décadas.

En Uruguay el stock cayó de más de 20 millones de cabezas a menos de 5 millones, mientras que países líderes también redujeron significativamente su producción.

“Estos niveles de producción no se recuperan de un año para el otro. Por eso, si la demanda continúa firme, es difícil que los precios de la lana fina vuelvan a valores bajos como ocurrió años atrás”.

Bozzo subrayó que la lana vuelve a ganar terreno frente a las fibras sintéticas por sus atributos ambientales. “La lana es biodegradable, reciclable y natural. Una prenda sintética puede durar años sin degradarse, mientras que la lana vuelve al suelo como nutriente”.

Además, destacó que la lana merino fina se adapta a múltiples usos, desde prendas de verano hasta ropa para bebés, gracias a su suavidad y capacidad térmica.

Crece la demanda de genética y se adelantan las ventas

El nuevo escenario de precios generó un fuerte dinamismo en el mercado de reproductores.

“El período fuerte de ventas suele ser marzo y abril, pero este año ya desde diciembre y enero recibimos pedidos de clientes de siempre y también de productores nuevos que quieren sumarse al rubro”.

La última generación de reproductores, de los cuales algunos todavía quedan en la cabaña para su venta, presentó un promedio de 14,7 micras, con animales rústicos y seleccionados por resistencia a parásitos.

La clave pasa por el manejo “puertas adentro”. Bozzo insistió en que el buen momento debe acompañarse de mayor eficiencia productiva.

“El desafío es encarnerar todo lo posible y mejorar los índices reproductivos”.

Entre las medidas recomendadas destacó la suplementación estratégica de corderas, realizar ecografías para diagnóstico de gestación temprana, manejo diferencial de ovejas melliceras, reservas de potreros para parición y mejora de la alimentación previa al servicio.

Paso del Sauce logra actualmente índices cercanos al 85% de señalada, con majadas superfino que alcanzan registros aún mayores.

Sanidad y tecnología para mejorar resultados

También resaltó la importancia de aplicar manejo sanitario selectivo para optimizar resultados y reducir costos.

“El uso de herramientas como FAMACHA permite tratar solo los animales que realmente lo necesitan, mejorando la eficacia de los tratamientos”.

El escenario de carne y lana firmes, sumado a granos más accesibles, genera condiciones favorables para invertir en el rubro.

“Es momento de suplementar, preparar bien las borregas y aplicar flushing. Con buena alimentación se logran ganancias diarias muy importantes”.

Para el servicio recomendó que las borregas alcancen un peso mínimo de 38 kilos, condición clave para mejorar preñez y supervivencia de corderos.

“La oveja vuelve a pagar las cuentas”

Para Bozzo, el sector atraviesa un punto de inflexión. “Durante años muchos productores redujeron sus majadas, pero hoy el ovino vuelve a ser rentable. Si aplicamos genética y manejo, los resultados pueden ser excelentes tanto en lana como en carne”.

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