Sobresaliente oferta de Bertsch, Correa & San Román en Pantalla Uruguay

La firma Bertsch,Correa & San Román presentará este viernes una destacada oferta en el remate del consorcio. La demanda firme y la estabilidad del mercado generan gran expectativa en el sector.

El director de la firma, Martín San Román, destacó el buen momento que atraviesa la ganadería uruguaya en la antesala del nuevo remate de Pantalla Uruguay. “Ni el más optimista hubiera imaginado un escenario así, donde se conjugan clima, precios y estabilidad en los mercados”, expresó.

El rematador señaló que la producción ganadera vive una etapa poco habitual, caracterizada por la firmeza de la demanda global de carne. “Hay una escasez clara en el mundo y eso repercute en nuestros valores. Incluso en Estados Unidos, donde hasta hace poco predominaba la moda ‘anti carne’, hoy los jóvenes están volviendo a consumirla con fuerza. Eso también da perspectivas muy positivas hacia adelante”, indicó.

En ese marco, este viernes se realizará el tradicional remate de fin de mes de Pantalla Uruguay, con 6.500 vacunos en todas las categorías y 400 lanares. La subasta dará inicio a las 9 de la mañana desde el LATU y se transmitirá por los medios habituales. Los vendedores cobrarán al contado y los compradores podrán acceder a hasta 90 días de plazo libre operando con Banco Itaú.En cuanto a la oferta propia de Bertsch, Correa & San Román, el martillero adelantó que se pondrán a la venta terneros de Sandra Paiva en Artigas, muy buen ternerada de estancia, de razas carniceras y sus cruzas, ganado sano, bien manejado y de mucha clase. Hijos de toros de Bayucua y La Magdalena, ternerada pareja en su mayoría, lote recomendado para recriadores e invernadores de calidad. Además, dos muy buenos lotes de novillos grandes excepcionales de Marcela Robaina (Angus y careta) en Salto, buen lote vacas de invernada de Don Manolo SG, ganado Angus y sus cruzas, mayoría nuevo pero con buena caja, les entran muchos kilos, son bien carniceras. También en el mismo departamento, de Mugardos, buena ternerada base Hereford y sus cruzas, lote de buen tipo carnicero, algo justas de estado, con kilos de invierno, pero saben comer ración y de Don Manolo SG, buen lote de vaquillonas con el año recién cumplido. base Angus, vacas bien carnicera, de buen tipo, buenas para cualquier destino, lote bien sano y saneado.

“Si bien no es un volumen muy grande, la oferta tiene calidad en todas las categorías”, remarcó, recordando que quienes realicen preofertas podrán acceder a beneficios en los gastos.

San Román también subrayó que, pese a los efectos del invierno, los ganados mantienen buena condición y la llegada de la primavera asegura un panorama favorable. “Este es uno de los últimos remates con kilos de salida de invierno. Ya se ve instalada la primavera en el norte, con lluvias y temperaturas que cambiaron los campos en estos días”.

Finalmente, señaló que la demanda continúa firme en todos los frentes: “El ganado para corral sigue muy pedido, sobre todo el novillo formado. También algunos corrales están comprando vaquillonas con edad para cumplir cuota. Además, hay fuerte interés por ganado para exportación en pie y para la industria. Hoy el vacuno está muy demandado por todos lados” dijo.