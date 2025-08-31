Siniestros, hurtos e incendios marcaron un fin de semana cargado en Salto

Salto, 31 de agosto de 2025

SINIESTRO DE TRÁNSITO

Próximo a la hora 14:50 de ayer, mediante comunicación al Servicio 9-1-1, personal policial concurrió a Colonia Itapebí por un siniestro de tránsito. En el lugar se constató que una mujer de 23 años de edad se habría caído de una moto, no recordando los hechos. Fue trasladada en ambulancia al Hospital Regional Salto, donde se le diagnosticó en forma primaria: “politraumatizada leve, con pérdida de conocimiento y traumatismo en brazo izquierdo”.

DETENCIÓN

A la hora 13:50 de ayer, personal policial concurrió al Vertedero por una persona que estaría realizando amenazas. En el lugar se entrevistó a la víctima, un hombre de 38 años, quien presentaba una lesión en el rostro producida con un arma blanca, manifestando que un masculino de 39 años lo habría agredido. La víctima no solicitó asistencia médica, pero radicó denuncia. El agresor fue detenido en el lugar, incautándosele un arma blanca. Enterado el Fiscal, dispuso continuar con los trámites de rigor.

DETENCIÓN

Siendo la hora 13:50 de ayer, personal policial concurrió a la intersección de calles Sarandí y Uruguay. Allí se identificó a un hombre de 41 años, quien en determinado momento se desacató con los efectivos, por lo que fue detenido. Se realizó consulta con el Fiscal y se cumplió con los trámites correspondientes.

PERSONA CAÍDA

Siendo la hora 21:10 de ayer, personal policial concurrió a un local comercial ubicado en Ruta 3 Gral. José Artigas y Av. Carlos Reyles, donde un hombre de 36 años habría colisionado contra una puerta de vidrio. Se gestionó la concurrencia de una unidad de emergencia médica UCMS, siendo asistido por un facultativo que le diagnosticó en forma primaria: “TEC con pérdida de conocimiento”. Posteriormente fue trasladado a un centro asistencial.

HURTO CONSUMADO

Siendo la hora 00:20 de hoy, personal policial concurrió a Av. Gobernador José Joaquín de Viana e Intendente Juan H. Paiva por un hurto consumado. En el lugar se entrevistó a un hombre de 63 años, quien manifestó que al regresar a su vivienda constató la faltante de una bicicleta marca Scott rodado 26, un televisor de 55” y ropas varias, además de daños en un ventanal. Se trabaja en el hecho.

INCENDIO EN CONTENEDOR

Siendo la hora 07:40 de hoy, personal policial concurrió a calle Juan H. Paiva y Piedras por incendio en un contenedor de basura. En el lugar, la situación fue controlada por personal de Bomberos. Se continúa trabajando.

INCENDIO EN VEHÍCULO

Próximo a la hora 09:00 de hoy, personal policial concurrió a calle Vilardebó a la altura del 700 por incendio en un vehículo. En el lugar se informó que el fuego ya había sido apagado por el propietario, un hombre de 54 años. Personal de Bomberos trabaja en el lugar.

HURTO CONSUMADO

Próximo a la hora 09:00 de hoy, personal policial concurrió a calles Pascual Harriague y Juan Monpoey por hurto en interior de vivienda. En el lugar se entrevistó a un hombre de 33 años, quien manifestó que, mediante daños en el techo, habrían ingresado a la finca, hurtando dos televisores: uno marca AOC de 45” y otro marca Philips de 32”. Trabaja Policía Científica.

SINIESTRO DE TRÁNSITO

A la hora 10:50 de hoy, personal policial concurrió a calles Unión y Dr. José Raffo por un siniestro de tránsito, resultando una mujer lesionada. En el lugar se entrevistó al conductor de la moto Honda CG 125 cc, un hombre de 20 años, quien circulaba por calle Unión hacia el Este llevando como acompañante a una mujer de 22 años. Debido al asfalto mojado perdió el dominio del birrodado, cayendo ambos al pavimento. La acompañante resultó lesionada, siendo atendida en el lugar por una unidad de emergencia médica, con diagnóstico: golpe en miembro superior izquierdo, alta en el lugar. Se continúa trabajando.