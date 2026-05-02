Siniestros de tránsito dejaron varios lesionados en Salto

Choque entre taxi y moto dejó dos personas lesionadas Personal policial concurrió a la intersección de calles 19 de Abril y A. Invernizzi por un siniestro de tránsito entre un automóvil y un birrodado.

En el lugar se constató que un hombre de 29 años, quien conducía un auto taxi marca BYD, circulaba por calle Invernizzi en dirección al sur. Al llegar a la intersección con calle 19 de Abril, colisionó con una moto marca Baccio PX125, conducida por un masculino de 21 años, quien llevaba como acompañante a una joven de 18 años.

Al lugar concurrió una unidad de emergencia médica de EMI, que asistió a los lesionados. El conductor de la moto fue diagnosticado con traumatismo de cadera, siendo trasladado al Hospital Regional Salto (HRS).

En tanto, la acompañante fue diagnosticada como politraumatizada leve, con traumatismo en miembro inferior derecho, siendo también trasladada al HRS.

Se continúa trabajando en el hecho.



Motociclista cayó por pavimento mojado en una rotonda

En otro hecho, personal policial concurrió a la zona de avenidas Carlos Reyles y José Enrique Rodó por un siniestro de tránsito.

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En el lugar se constató que un hombre de 44 años, que circulaba en una moto marca Yumbo Max 110 cc por avenida José Enrique Rodó en dirección al sur, al llegar a la rotonda perdió el dominio del vehículo debido al pavimento mojado, cayendo al suelo y resultando lesionado.

Concurrió una unidad de emergencia médica de EMI, que diagnosticó en forma primaria politraumatismo leve, siendo trasladado a CAM para su atención.

La Policía continúa trabajando en el caso.

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