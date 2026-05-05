Siniestros de tránsito dejan varios lesionados

Una serie de siniestros de tránsito registrados en distintos puntos del departamento dejó como saldo varias personas lesionadas, movilizando a efectivos policiales y unidades de emergencia.



En la intersección de Ruta 31 y Ruta 4, una mujer de 58 años que conducía un automóvil Suzuki Dzire perdió el dominio del vehículo tras tocar el borde de una rotonda, impactando contra el alcantarillado. Fue asistida inicialmente en una policlínica local, donde se le diagnosticó “politraumatizada leve”, siendo posteriormente trasladada al Hospital Regional Salto.



Por otra parte, en Avenida Gobernador de Viana y calle Vilardebo, una motociclista de 30 años resultó lesionada tras colisionar con un automóvil Chevrolet Monza conducido por un hombre de 26 años, quien intentaba girar hacia la avenida. La mujer fue asistida por personal médico, diagnosticada con “politraumatizada leve” y trasladada a un centro asistencial. Intervino Brigada Departamental de Tránsito.

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En tanto, en calles Andrés Latorre y Treinta y Tres Orientales, una mujer de 34 años que circulaba en moto resultó lesionada al colisionar con un automóvil Fiat Cronos conducido por un hombre de 28 años. Fue asistida en el lugar y trasladada a un centro médico con diagnóstico de “politraumatizada”. Trabaja en el hecho la Brigada de Tránsito.



Finalmente, mediante un llamado al 911, se tomó conocimiento de un siniestro en la intersección de calles Larrañaga y Rivera, donde una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un hombre de 40 años, colisionó con una motocicleta guiada por un hombre de 50 años. Ambos conductores manifestaron haber cruzado con semáforo habilitado. El motociclista perdió el dominio del vehículo y cayó al pavimento, resultando lesionado. Fue asistido por una unidad de emergencia y trasladado al Hospital Regional Salto con diagnóstico de “politraumatizado”. Intervino Brigada de Tránsito.



Las autoridades continúan trabajando en el esclarecimiento de las circunstancias de cada uno de los hechos.

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