Siniestros de tránsito con lesionados leves.

Tres siniestros de tránsito dejaron personas lesionadas

Personal policial intervino en tres siniestros de tránsito ocurridos en distintos puntos de la ciudad, con saldo de personas lesionadas leves.



El primero tuvo lugar en la intersección de calles Treinta y Tres Orientales y avenida Patulé. En el sitio, una mujer de 48 años manifestó que circulaba en su moto por avenida Patulé en dirección oeste y, al llegar a la intersección, colisionó desde atrás a un camión que transitaba en el mismo sentido. Como consecuencia, perdió el dominio del vehículo y cayó al pavimento. Fue asistida por emergencia médica, diagnosticándosele “politraumatizada leve”, siendo trasladada al hospital. Al arribo policial, el camión no se encontraba en el lugar. Trabajó la Brigada de Tránsito.



El segundo siniestro ocurrió en calles Bilbao y avenida Barbieri. En el lugar, un adolescente de 15 años expresó que se desplazaba en monopatín por avenida Barbieri al oeste y, al llegar a la intersección, colisionó con una camioneta conducida por una mujer de 48 años. El menor fue asistido por una unidad de emergencia médica, que le diagnosticó “politraumatizado leve”, siendo trasladado a un centro asistencial. Intervino la Brigada de Tránsito.

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El tercer hecho se registró en la intersección de calles Larrañaga y Acuña de Figueroa. Allí, una mujer de 33 años relató que circulaba en su automóvil por Acuña de Figueroa en dirección este y, al llegar a la intersección con Larrañaga, embistió a una motocicleta conducida por una mujer de 34 años que circulaba en el mismo sentido. La conductora del birrodado ya había sido asistida por una unidad médica y recibió el alta en el lugar.

Las actuaciones continúan a cargo de la Brigada de Tránsito.

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