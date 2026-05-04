Siniestro en Ruta 3: conductor lesionado en Trinidad

Un siniestro de tránsito se registró en Ruta 3, a la altura del kilómetro 217, en las afueras de Trinidad, cuando una camioneta que circulaba en dirección al Sur perdió el control.

Según la información primaria, el vehículo se salió de la calzada y terminó en la banquina, lo que motivó la intervención de personal de Bomberos y servicios de salud.

Como consecuencia del siniestro, el conductor sufrió fracturas en ambos brazos, siendo asistido en el lugar y posteriormente trasladado para su atención médica.

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Las causas del hecho se encuentran bajo análisis, en un tramo de ruta donde las condiciones de circulación pueden variar.

El episodio vuelve a poner en foco la importancia de extremar precauciones al volante, especialmente en rutas nacionales.

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