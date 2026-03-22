SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL EN RUTA NACIONAL N.º 3



En la noche de la fecha, próximo a la hora 20:35, se registró un siniestro de tránsito de características fatales en Ruta Nacional N.º 3, a la altura del kilómetro 375.

De acuerdo a la información primaria recabada en el lugar, el hecho se habría producido cuando uno de los vehículos involucrados intentaba realizar una maniobra de adelantamiento (rebase) en dirección sur a norte, lo que derivó en una colisión frontal entre un automóvil marca Hyundai, modelo HB20, y un Volkswagen Bora.

Se agrega que el automóvil Volkswagen Bora es conducido por un masculino oriundo de la localidad de Quebracho.

Como consecuencia del impacto, se constató el fallecimiento de una persona en el lugar, cuya identidad no ha sido confirmada al momento.

En la escena trabajan efectivos de Policía Nacional, Policía Caminera y personal médico, llevando adelante las actuaciones correspondientes, así como la asistencia y relevamiento del hecho.

Debido al siniestro, la circulación en Ruta N.º 3 se encuentra momentáneamente interrumpida entre los kilómetros 308 y 375, solicitándose a los conductores extremar precauciones.

Se continúa con las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

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