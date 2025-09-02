Sin fútbol mañana: «estamos corriendo detrás de la liebre»

- espacio publicitario -

La fecha fue suspendida el domingo, habiendo surgido la opción de afrontarla mañana miércoles. Fue el turno del delegado de Gladiador, Abel Rumi, para plantear la reconsideración del punto en la sesión del Consejo Superior.

Por mayoría se resolvió jugar la cuarta fecha el domingo que viene. Por lo tanto, mañana miércoles no habrá fútbol.

Pesaron los más de 100 milímetros de lluvia que se abatieron sobre Salto, además del pronóstico de nuevas precipitaciones.

El delegado de Gladiador enfatizó en lo económico, señalando que la fecha era potencialmente favorable para recaudar por los partidos incluidos.

Por abrumadora mayoría se resolvió suspender. La cuarta fecha debe esperar.

🚫 Tres con sanción preventiva

El suspenso también estuvo en torno a sanciones. Los jugadores Matías Núñez y Mauro de Mora (Ceibal), junto a Lautaro Fernández (Ferro Carril), recibieron sanción preventiva y no podrán jugar la próxima fecha.

Además:

Jugador Club Sanción Anthony Chiappini River Plate 1 partido Juan Coelho Arsenal 1 partido

En cuanto al DT de Ceibal, Martín Barreto, el Tribunal de Penas entendió que no corresponde sanción, ya que el árbitro Fernando López agregó elementos nuevos en su denuncia.

El caso será derivado al Tribunal Arbitral de la Liga Salteña de Fútbol, tras la lectura del artículo respectivo por el delegado de Nacional, Dr. Enzo Paique. La moción fue aprobada por mayoría absoluta, con excepción de Ceibal.

🕯️ Un minuto por Enrique Soler

El delegado de Salto Uruguay, Daniel Schiavi, solicitó un minuto de silencio en memoria de Enrique Fermín Soler, de extensa trayectoria en los medios salteños, recordado como relator de fútbol.

👟 Con la Sub 15

El sábado en el Parque Dickinson retorna a la acción el combinado salteño de Sub 15, de impecable trayectoria en la Copa del Interior: cinco partidos jugados, todos ganados.

Se enfrentará a Pueblo Lavalleja a las 15:30. En Sub 14 no habrá partido, ya que Lavalleja no presentó esa categoría.

📅 Así se jugará la 4ª fecha

Domingo 7 de septiembre – Divisional “A” – Campeonato Salteño

Parque Dickinson 14:30 – Salto Nuevo vs. Libertad 16:45 – Gladiador vs. Ferro Carril Parciales: Salto Nuevo y Ferro Carril → tribuna España / Libertad y Gladiador → Irazoqui

Parque Luis T. Merazzi 14:00 – Arsenal vs. Sud América 16:15 – Universitario vs. Hindú Parciales: Arsenal y Universitario → sector sur / Sud América e Hindú → sector norte

Parque Carlos Ambrosoni 14:00 – Salto Uruguay vs. Ceibal 16:15 – River Plate vs. Nacional Parciales: Salto Uruguay y River Plate → sector norte / Ceibal y Nacional → sector sur



🧑‍⚖️ De Los Santos y Alzúa con apoyo abrumador

Los integrantes del Colegio de Árbitros, José Luis de los Santos y Matías Alzúa, habían presentado o considerado la renuncia. Sin embargo, tras gestiones de los neutrales de la Liga Salteña de Fútbol, recibieron el apoyo abrumador del Consejo Superior.

En el caso de De los Santos, se maneja la posibilidad de una licencia para luego retornar. Se destacó que el Colegio de Jueces es un área muy sensible de la Liga y el desgaste por insultos afecta la tolerancia.

Una frase marcó la noche: «no se pueden ir porque estamos a mitad de camino».

El trasfondo: discrepancias con el Tribunal de Penas, ya que los árbitros denuncian hechos o expulsan por causales específicas y las sanciones no siempre guardan relación. Ejemplo: el caso del DT de Ceibal.

Mientras dure la licencia de José Luis «Pipilo» de los Santos, las designaciones serán responsabilidad de Matías Alzúa y Jorge «Chato» Caffre.

🏆 Universitario juega el 11 de septiembre con VAR

Universitario jugará el jueves 11 de septiembre por la Copa Uruguay, en el Parque Juan José Vispo Mari a las 20:30, frente a Atlético Florida.

El equipo salteño viene de eliminar a Wanderers de Montevideo.

La novedad: el partido contará con VAR, siendo la primera vez que un club de la Liga Salteña de Fútbol dispute un encuentro con esta tecnología.

Por esta razón, Universitario no jugará el miércoles próximo ante Libertad por la tercera fecha.

Asimismo, la 7ª fecha del Campeonato Salteño se disputará entre semana, el 24 de septiembre.