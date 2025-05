Sin escuelas, sin plazas, sin CAIF

- espacio publicitario -

Luis Silva reclama a la Intendencia por falta de servicios en El Volcán

El empresario Luis Silva, impulsor del proyecto urbanístico El Volcán, cuestionó duramente a la Intendencia de Salto y a la anterior Junta Departamental por no haber destinado espacios públicos a servicios esenciales en ese populoso barrio, donde hoy residen cerca de 4000 personas. Silva denunció que los terrenos cedidos por su emprendimiento a la comuna —como establece la normativa vigente— fueron luego vendidos por ésta a cooperativas de vivienda y al Ministerio de Vivienda, sin dejar lugar para plazas, centros educativos o espacios de salud.

“En su momento donamos 18.000 metros cuadrados, el 10% del área fraccionada como marca la ley. Yo quería hacer una plaza, un espacio para la gente, pero la Intendencia terminó vendiendo esos terrenos”, afirmó. Silva detalló que los predios fueron entregados en comodato, aprobados por la Junta Departamental, y luego escriturados a través del Ministerio de Vivienda. En algunos casos, incluso participaron empresas constructoras de Montevideo. “Vendieron el metro a 50 dólares, terrenos que valían 6 o 7. Tengo toda la documentación, escrituras y precios”, agregó. La Intendencia facturó entre 500.000 y 600.000 dólares con eso, pero no hizo ni cordón cuneta, ni bitumen, ni una calle. Hoy es un barrial, intransitable”, lamentó.

Más allá de la legalidad del procedimiento, el empresario subraya su decepción por la falta de planificación urbana. “En El Volcán no hay una plaza, no hay un CAIF, no hay una escuela, no hay un jardín. Es una ciudad dentro de Salto, y la gente no tiene a dónde llevar a sus hijos. Los terrenos que debieron ser para eso se vendieron”, criticó.

Silva remarcó además el esfuerzo económico que implicó el desarrollo del fraccionamiento, en cuanto a infraestructura básica. “Tuve que hacer 3000 metros de saneamiento, alcantarillado, caminería, conexión eléctrica y de agua. Todo eso lo asume el privado. Pero después la Intendencia se transforma en competencia desleal, porque vende terrenos dentro de tu propio fraccionamiento”, denunció.

El empresario también pidió que se legisle o decrete una regulación clara sobre el uso de esos terrenos cedidos por privados. “Debería haber una ley que obligue a destinar esos espacios a servicios para el barrio. Si no, pasa lo que pasó acá: vendieron todo y no quedó nada para la gente”, sentenció.

Silva también expresó su frustración por la poca visibilidad del proyecto El Volcán, a pesar de su escala. “Ahí se movieron más de 300 millones de dólares. Ningún político vino a verlo. Van al aeropuerto, a la Central Hortícola, pero no pasan por acá, donde vive la gente”, concluyó.

A esto se suma el malestar del empresario por la falta de respuesta oficial respecto a un nuevo proyecto que presentó en 2021: Don Valentín y Las Cañas (futuro “Terrazas”). Según dijo, el expediente está trabado desde hace casi cinco años, sin que las autoridades hayan dado explicaciones. “Pedí reunión con la intendenta, con los secretarios, con todos. Me dijeron que después de las elecciones. Pasaron las elecciones y no me recibe nadie”, aseguró.