Sin apoyo estatal, pareja de tango salteña apela a la solidaridad para competir

Angelina Díaz y Gary Etchegaray representarán a Uruguay en el Mundial de Tango de Buenos Aires, pero necesitan colaboración económica para concretar su participación.

Sin apoyo estatal, pero con la solidaridad de la gente

Pareja de bailarines salteños concurre a Mundial de Tango en Buenos Aires

En principio, Angelina Díaz y Gary Etchegaray bailan por sus propios sueños, pero por el hecho de las conquistas que están obteniendo, de a poco se van transformando en los sueños de una sociedad. Esta pareja de salteños son Campeones Nacionales de Tango Pista 2024, lo que les abrió las puertas al Mundial de Tango de Buenos Aires 2025, que se llevará a cabo a partir del 20 de agosto al 2 de setiembre. Pero para poder participar, ya que no cuentan con respaldo gubernamental, necesitan de la colaboración solidaria de quienes puedan aportar un granito de arena, por lo que reciben aportes en su cuenta del BROU, Caja de Ahorro en pesos N° 1458100-00001. Además, pueden seguirlos en su Instagram @angartango.uruguay.

“Empecé siendo bailarina desde el 2009”, nos cuenta Angelina, “estudiaba otras danzas, como el jazz, ballet, hip hop. Pero en 2013, al ver los talleres de la Intendencia de Tango que hacía presentaciones al aire libre de tango escenario, decidí sumarme”.

– Se presentaron a un campeonato nacional de tango, lo ganaron, ¿y esto les permitió clasificar al mundial de tango en Buenos Aires?

Angelina- Sí, el año pasado fuimos los campeones de Uruguay de tango pista, que viene a ser el tango más al piso. Clasificamos a la etapa semifinal del mundial del año pasado, y este año volvemos, pero a las preliminares. Ahora volvemos a la clasificatoria a Buenos Aires.

– ¿Esto pasa por un tema económico?

Angelina- Por una cuestión de cantidad de bailarines que están participando. Cada año crece más, el año pasado fueron 800 parejas de 30 países.

– Me dicen que ustedes tienen problemas para ensayar porque no hay un lugar específico o preparado para bailarines de tango donde puedan ir, ¿es cierto que están ensayando al aire libre?

Gary- Sí, hemos estado en la catedral, en frente a la Plaza 33, que tiene en la entrada un piso de plaquetas de mármol blancas y negras. Estuvimos ahí practicando. Y después practicamos en el Mercado 18 y ahora estuvimos practicando en la explanada nueva de Tunguelé, ahí para adelante que se está haciendo, que todavía no está lista, pero que es un piso de hormigón bastante liso. Pero igualmente, si bien está mejor, todavía no llega a ser lo ideal para ensayar.

Angelina- Porque claro, los pisos rompen los zapatos de baile, que son muy caros. Tenemos un vinílico, pero el problema es la movilidad, porque son cuatro planchas, que por lo menos para armar un escenario más o menos parecido a lo que es la Usina del Arte en Buenos Aires, porque uno tiene que ensayar con las dimensiones del escenario, sino después cuando te topás con el escenario mismo, no solo que te invaden los nervios, los miedos, porque si vos cerrás en la coreografía y te queda corta o te queda mal, eso el jurado lo ve. La dimensión es importante.

– Cuando ustedes participan de algún evento, actividad o campeonato donde se evalúa la destreza y el arte de ustedes, fuera del departamento son embajadores salteños o incluso del país, ¿reciben algún tipo de apoyo del Estado por eso?

Gary- En los años que hemos participado, este es nuestro cuarto mundial, es el cuarto año que vamos a representar a Uruguay, uno de los grandes déficits que venimos viendo es la carencia de políticas públicas a nivel departamental y también a nivel nacional. Y esto no es solo de ahora, más allá que existe una comisión interministerial de tango y candombe que se llama CIATyC, realmente nunca tuvimos un apoyo. Tampoco hay algún fondo que uno pueda acceder que sea referido hacia el tango o que haya algo que te cubra el costo, porque, por ejemplo, para ir a Buenos Aires este año, nos cuesta 2.500 dólares en total entre los dos, y para nosotros es una plata importante.

Angelina- Pasa que no es solo el pasaje y la estadía, es que yo tengo que comprarme los trajes, tengo que comprarme los zapatos, porque si no, estamos con la indumentaria que no es lo ideal. Tenemos que alquilar salones en Buenos Aires para ensayos. Además, vamos a estar 13 días. Y lo ideal sería ir antes siempre como para estar ahí en el ambiente, tomar clases también, formarse.

– Ya que no hay apoyo estatal, ¿Cómo puede hacer la gente para acercarle dinero?

Angelina- Hay un número de cuenta que manejamos que es del Banco República. Nosotros lo estamos compartiendo en todas las redes, nuestro Instagram es @angartango.uruguay y ahí estamos compartiendo siempre la plaquita también. Cada granito aporta porque es ayudar a que el viaje se haga más liviano también y saber que están apoyando a la cultura, el arte. Nosotros asistimos realmente al único mundial que hay, o sea, no hay otro porque como que acá también se están acostumbrado porque como hay muchas academias de danza que van a diferentes certámenes, como que el salteño se confunde y no sabe dónde se compite de verdad y en realidad nosotros asistimos al único evento en donde vienen todas las parejas del mundo a competir, es decir, no hay un mundial en Europa ni en Turquía ni en Rusia, hay en Buenos Aires. Tenemos el privilegio de tener el Mundial de Tango al lado, cuya organización es maravillosa, 24 años que se hace el mundial. Hay parejas que vienen de Colombia, de Estados Unidos, de Canadá, de Tailandia, de Bangladesh, porque como no tienen certámenes de este tipo, entonces vienen desesperados para esta región del mundo. Así que decirle a la gente que realmente estamos yendo al único lugar donde se puede ir a competir de verdad.