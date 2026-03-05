Simulacro Verde: El Tributo a Enanitos Verdes que Conquista Escenarios Nacionales e Internacionales

Si hablamos de rock en español, es imposible no pensar en la mística de Mendoza y el legado imborrable de Marciano Cantero. Desde Buenos Aires, una formación ha logrado capturar esa esencia con una fidelidad asombrosa: Simulacro Verde.

Desde su nacimiento en 2023, este power trío no solo rinde homenaje a los Enanitos Verdes, sino que recrea la energía vibrante de sus presentaciones en vivo, transportando al público a través de tres décadas de hits.

Un Power Trío con ADN de Rock Nacional

Respetando la formación original de la banda mendocina, Simulacro Verde se presenta como un trío sólido donde el rol del bajo y la voz principal emulan la figura de Cantero. La banda está integrada por músicos de amplia trayectoria:

Mariano Pablo Grande: Bajo y voz líder.

Bajo y voz líder. Mariano Ruiz Figueroa: Guitarra y coros.

Guitarra y coros. Claudio Docarmo: Batería.

Para lograr ese sonido de estadio tan característico de los Enanitos, el trío utiliza pistas de apoyo que completan la instrumentación, permitiendo que clásicos desde los años 80 hasta los 2000 suenen con la potencia y el brillo que los fans exigen.

De Buenos Aires al Mundo: Una Trayectoria Meteórica

Lo que comenzó como una evolución de su proyecto anterior (Mr. Cover, que llegó a pisar escenarios como Pinar de Rocha), rápidamente se convirtió en un fenómeno de contrataciones. Con apenas un par de shows bajo el brazo, la banda voló a Catamarca para el Festival de la Primavera, marcando el inicio de una gira imparable.

Escenarios Destacados:

La solvencia de Simulacro Verde los ha llevado a los lugares más emblemáticos de la escena porteña y el interior del país:

CABA y GBA: Café Berlín, Mitos Argentinos, Casino de Palermo y Casino Trilenium.

Café Berlín, Mitos Argentinos, Casino de Palermo y Casino Trilenium. Giras Nacionales: Santa Fe, Corrientes y el norte argentino.

Santa Fe, Corrientes y el norte argentino. Salto Internacional: Su participación en la Fiesta Internacional Termas del Daymán consolidó su estatus como un tributo de exportación.

Presencia en Medios y Calidad Audiovisual

El prestigio de la banda no solo se mide en kilómetros recorridos, sino también en su llegada a la pantalla chica. Han sido invitados especiales para realizar shows en vivo en programas como:

Re Despiertos (TN) La Pinta es lo de Menos (Canal de la Ciudad)

Para quienes quieran revivir estas experiencias, la banda mantiene una presencia activa en plataformas digitales, compartiendo material grabado en estudio y registros de sus potentes shows en vivo.

Podés encontrar todo su material audiovisual y seguir sus próximas fechas en sus canales oficiales:

