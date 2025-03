Silvia Piastri , la decisión de dedicarse a las flores con auténtica generosidad

Silvia Piastri, quien junto a su esposo Gabriel lidera Floryplan Tu Florería, compartió su historia en la que relató su camino hacia el mundo de las flores, el crecimiento de su emprendimiento y su compromiso con la comunidad.

Tiene 2 hijos , Lu 22 años que es baterista , y Lucas 13 años, que está en noveno, estudia programación y ajedrecista

En su relato, Silvia habló sobre los comienzos de la florería, su amor por las flores y el profundo impacto que este oficio ha tenido en su vida personal y profesional, y el regalo especial que hace en cada Dia Internacional de la Mujer.

“Al principio, era Tu Floreria ,pero cuando nos conocimos, Gabriel y yo formamos Floryplan Tu Floreria. Ese fue el punto de partida, con el nombre que tiene ahora. Comenzamos juntos, pero de una forma que no imaginábamos. En esos primeros días, la florería la llevábamos adelante con todo el esfuerzo, aprendiendo sobre la marcha y con mucha ilusión”, explicó Silvia.

No siempre imaginó que su destino estaría ligado al mundo de las flores. Su vocación inicial la llevaba por otro camino. “Yo estudiaba abogacía, pero mi sueño era ser psicóloga. Tenía todo listo para irme a Montevideo, pero no me animé. Empecé a estudiar en la facultad local, y fue entonces cuando conocí a Gabriel, quien ya tenía la florería. Fue una casualidad, o tal vez el destino, que me llevó a este mundo tan diferente al que yo había planeado”, relató.

“A los 23 años, me vi tomando una decisión difícil: dedicarme por completo a la abogacía o acompañar a Gabriel en la florería. Era un dilema, porque yo ya estaba en la recta final de mi carrera de abogada, pero la florería me atraía y necesitaba a alguien para compartir la carga del negocio. Al final, opté por probar este nuevo camino, aunque el negocio y el comercio eran totalmente desconocidos para mí. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que era lo que me llenaba y comencé a ver el negocio desde una perspectiva completamente nueva”, contó.

El contacto con las flores le ha dejado una profunda enseñanza. “Las flores son un puente, una conexión con la gente. No solo adornan, sino que tienen el poder de hablar por nosotros en los momentos más importantes de la vida. Se forma una relación especial con los clientes, muchas veces convirtiéndose en verdaderas amigas. Las flores dicen lo que las palabras no pueden expresar. Son momentos muy felices que compartimos, pero también acompañamos en los momentos más duros, como despedidas. Las flores tocan directamente lo más profundo de las emociones, y eso nos hace sentir que estamos cumpliendo una misión importante”, señaló Silvia.

Otro aspecto fundamental de su personalidad, que muchos reconocen, es su generosidad. En varias ocasiones, Silvia ha sido parte de eventos a beneficio. “Siempre que podemos, apoyamos eventos de la comunidad. Por ejemplo, en el Día de la Madre, nos gusta hacer gestos nobles como regalar flores. Este tipo de actos son muy especiales para nosotros, porque sabemos que, aunque sea un pequeño gesto, marca una diferencia en la vida de alguien. Y siempre estamos dispuestos a colaborar en eventos que realmente necesitan apoyo, como elecciones de reinas o festivales. Cuando sabemos que se necesita nuestra ayuda y podemos hacer algo, no dudamos en dar una mano”, expresó con orgullo.

A la pregunta de si tiene alguna flor favorita, Silvia no dudó en responder: “Mi flor favorita siempre será la rosa. Es cálida, estética, su aroma, su textura… y lo que representa. La rosa tiene espinas, lo que la hace aún más simbólica. Es una flor que habla de la belleza, pero también de los sacrificios y los desafíos que uno enfrenta. La rosa ha sido siempre mi punto débil.»

Este cariño por las flores no es solo parte de su trabajo, sino también un acto de reconocimiento hacia las mujeres, especialmente en el Día Internacional de la Mujer. “En Floryplan siempre damos una rosa lila, el color que representa a la mujer, junto con una frase especial. Nos gusta hacer estos gestos porque sabemos lo que significa para cada mujer que la recibe. Es un momento que, aunque sea breve, genera una conexión especial. El Día de la Mujer es una fecha que nos permite expresar nuestro agradecimiento hacia todas las mujeres, y hacerlo de una manera tan sencilla y tan simbólica nos llena de satisfacción”, comentó.