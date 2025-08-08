Silbatos a la boca; La lógica del Colegio: Robert Ledesma para Nacional-Ferro

-No hay caso con Nacional y Ferro Carril. En la primera fecha que se juega a nivel de la Divisional
«A» es un partido demasiado especial. Por lo que implican, por la composición de ambos planteles
y porque además llegan a la instancia después de la frustración que supuso ser eliminados del
Torneo de OFI y perder la categoría. Por eso a partir del domingo, tanto uno como otro, inician el
camino de la «resurrección». Y como a la hora de la designación de los árbitros, el Colegio sostiene
una determinada lógica, tricolores y albinegros…. con el control de un sanducero.
Solo se trata de apelar al detalle en cada caso.
|Fecha
|Campo de juego
|Hora
|Partido (Divisional y Categoría)
|Árbitros
|Sectores de acceso (Tribunas)
|domingo 10 de agosto
|Parque Dickinson
|14:30
|S. América – Gladiador (1ª Fecha, 1ª Rueda)
|Marcelo Izaguirre, Robert Ledesma, Ivo Moreira
|S. América y Nacional → tribuna España; Gladiador y F. Carril → tribuna Irazoqui
|Parque Dickinson
|16:45
|Nacional – F. Carril
|Robert Ledesma, Johan Ghelffi, Ricardo González
|Parque Carlos Ambrosoni
|14:00
|S. Uruguay – Libertad
|Andrés Píriz, Alexander Moreno, Danilo Urrutti
|Libertad y S. Nuevo → sector norte; S. Uruguay y Universitario → sector este
|Parque Carlos Ambrosoni
|16:15
|S. Nuevo – Universitario
|Robert Aguirre, Mauro Melo, Jonathan Guglielmone
|Nacional
|14:00
|Arsenal – R. Plate
|Sebastián Hernández, Nicolás Castaño, Guillermo Araujo
|R. Plate e Hindú → sector oeste; Arsenal y Ceibal → sector este
|Nacional
|16:15
|Hindú – Ceibal
|Fernando López, José Ramallo, Gimena Rodríguez
Consejo Único Juvenil En la «A» será la quinta fecha del Torneo Clausura
El fin de semana está a la vuelta de la esquina y para el fútbol del Consejo Único Juvenil en la
Divisional «A», con la quinta fecha de la segunda rueda. Los tres primeros juegos pactados para
mañana sábado. De los partidos, a las canchas y pasando por los jueces.
|Fecha
|Campo de juego
|Hora
|Categoría
|Partido
|Árbitros
|Sábado 9 de agosto
|Parque Rufino Araujo
|18:30
|Sub-18
|Ceibal – Gladiador
|Mauro Melo, Jonathan Lemes, Luciana Pereira
|Parque Carlos Ambrosoni
|19:00
|Sub-18
|R. Plate – Universitario
|Ivo Moreira, Edgar Artave, Gabriel Rodríguez
|Universitario
|18:00
|Sub-18
|Chaná – Nacional
|Fernando López, Pablo Sena, Andreina Amaro
|Lunes 11 de agosto
|Parque Rufino Araujo
|19:45
|Sub-15
|Ceibal – Gladiador
|Nicolás Castaño, Diego Artave, Alexander Moreno
|Martes 12 de agosto
|Arsenal
|19:30
|Sub-15
|Progreso – Arsenal
|José Carballo, Guillermo Araujo, Andrés Píriz
|Arsenal
|21:30
|Sub-18
|Progreso – Arsenal
|Guillermo Araujo, José Carballo, Andrés Píriz
|Progreso
|19:30
|Sub-15
|Chaná – Nacional
|Sebastián Hernández, Robert Aguirre, César Loetti
|Parque Luis T. Merazzi
|19:15
|Sub-15
|S. Uruguay – F. Carril
|Ricardo González, Matías Fagúndez, Juan Ferreira
|Parque Luis T. Merazzi
|21:15
|Sub-18
|S. Uruguay – F. Carril
|Matías Fagúndez, Ricardo González, Juan Ferreira
|Parque Carlos Ambrosoni
|19:00
|Sub-15
|R. Plate – Universitario
|José Carballo, Luciana Pereira, Lorena Machiavello
En la «C» también salen para jugar…
El tiempo de la quinta fecha del Torneo Apertura en la Divisional «C» del Consejo Único
|Campo de juego
|Hora
|Categoría
|Partido
|Árbitros
|T. GREEN
|18:00
|Sub-15
|Tigre – Palomar
|Cristian Massaroni, Didier Cuello, Danilo Urrutti
|T. GREEN
|20:00
|Sub-18
|(Mismo partido)
|Didier Cuello, Cristian Massaroni, Danilo Urrutti
|PROGRESO
|13:30
|Sub-15
|Libertad – S. Nuevo
|Pablo Sena, Fernando López, Andreina Amaro
|PROGRESO
|15:30
|Sub-18
|(Mismo partido)
|Fernando López, Pablo Sena, Andreina Amaro
|ALMAGRO
|13:30
|Sub-15
|D. Central – Almagro
|Gabriel Rodríguez, Marcelo Izaguirre, Edgar Artave
|ALMAGRO
|15:30
|Sub-18
|(Mismo partido)
|Marcelo Izaguirre, Gabriel Rodríguez, Edgar Artave