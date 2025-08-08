Silbatos a la boca; La lógica del Colegio: Robert Ledesma para Nacional-Ferro

- espacio publicitario -

-No hay caso con Nacional y Ferro Carril. En la primera fecha que se juega a nivel de la Divisional

«A» es un partido demasiado especial. Por lo que implican, por la composición de ambos planteles

y porque además llegan a la instancia después de la frustración que supuso ser eliminados del

Torneo de OFI y perder la categoría. Por eso a partir del domingo, tanto uno como otro, inician el

camino de la «resurrección». Y como a la hora de la designación de los árbitros, el Colegio sostiene

una determinada lógica, tricolores y albinegros…. con el control de un sanducero.

Solo se trata de apelar al detalle en cada caso.

**********

Fecha Campo de juego Hora Partido (Divisional y Categoría) Árbitros Sectores de acceso (Tribunas) domingo 10 de agosto Parque Dickinson 14:30 S. América – Gladiador (1ª Fecha, 1ª Rueda) Marcelo Izaguirre, Robert Ledesma, Ivo Moreira S. América y Nacional → tribuna España; Gladiador y F. Carril → tribuna Irazoqui Parque Dickinson 16:45 Nacional – F. Carril Robert Ledesma, Johan Ghelffi, Ricardo González — Parque Carlos Ambrosoni 14:00 S. Uruguay – Libertad Andrés Píriz, Alexander Moreno, Danilo Urrutti Libertad y S. Nuevo → sector norte; S. Uruguay y Universitario → sector este Parque Carlos Ambrosoni 16:15 S. Nuevo – Universitario Robert Aguirre, Mauro Melo, Jonathan Guglielmone — Nacional 14:00 Arsenal – R. Plate Sebastián Hernández, Nicolás Castaño, Guillermo Araujo R. Plate e Hindú → sector oeste; Arsenal y Ceibal → sector este Nacional 16:15 Hindú – Ceibal Fernando López, José Ramallo, Gimena Rodríguez — — — — — —

Unos apuntes útiles para acompañar la tabla en una nota o publicación:

Consejo Único Juvenil En la «A» será la quinta fecha del Torneo Clausura

El fin de semana está a la vuelta de la esquina y para el fútbol del Consejo Único Juvenil en la

Divisional «A», con la quinta fecha de la segunda rueda. Los tres primeros juegos pactados para

mañana sábado. De los partidos, a las canchas y pasando por los jueces.

Fecha Campo de juego Hora Categoría Partido Árbitros Sábado 9 de agosto Parque Rufino Araujo 18:30 Sub-18 Ceibal – Gladiador Mauro Melo, Jonathan Lemes, Luciana Pereira Parque Carlos Ambrosoni 19:00 Sub-18 R. Plate – Universitario Ivo Moreira, Edgar Artave, Gabriel Rodríguez Universitario 18:00 Sub-18 Chaná – Nacional Fernando López, Pablo Sena, Andreina Amaro Lunes 11 de agosto Parque Rufino Araujo 19:45 Sub-15 Ceibal – Gladiador Nicolás Castaño, Diego Artave, Alexander Moreno Martes 12 de agosto Arsenal 19:30 Sub-15 Progreso – Arsenal José Carballo, Guillermo Araujo, Andrés Píriz Arsenal 21:30 Sub-18 Progreso – Arsenal Guillermo Araujo, José Carballo, Andrés Píriz Progreso 19:30 Sub-15 Chaná – Nacional Sebastián Hernández, Robert Aguirre, César Loetti Parque Luis T. Merazzi 19:15 Sub-15 S. Uruguay – F. Carril Ricardo González, Matías Fagúndez, Juan Ferreira Parque Luis T. Merazzi 21:15 Sub-18 S. Uruguay – F. Carril Matías Fagúndez, Ricardo González, Juan Ferreira Parque Carlos Ambrosoni 19:00 Sub-15 R. Plate – Universitario José Carballo, Luciana Pereira, Lorena Machiavello

En la «C» también salen para jugar…





El tiempo de la quinta fecha del Torneo Apertura en la Divisional «C» del Consejo Único

Campo de juego Hora Categoría Partido Árbitros T. GREEN 18:00 Sub-15 Tigre – Palomar Cristian Massaroni, Didier Cuello, Danilo Urrutti T. GREEN 20:00 Sub-18 (Mismo partido) Didier Cuello, Cristian Massaroni, Danilo Urrutti PROGRESO 13:30 Sub-15 Libertad – S. Nuevo Pablo Sena, Fernando López, Andreina Amaro PROGRESO 15:30 Sub-18 (Mismo partido) Fernando López, Pablo Sena, Andreina Amaro ALMAGRO 13:30 Sub-15 D. Central – Almagro Gabriel Rodríguez, Marcelo Izaguirre, Edgar Artave ALMAGRO 15:30 Sub-18 (Mismo partido) Marcelo Izaguirre, Gabriel Rodríguez, Edgar Artave