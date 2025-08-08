back to top
viernes, 8 de agosto de 2025
Silbatos a la boca; La lógica del Colegio: Robert Ledesma para Nacional-Ferro

Eleazar "Chito" Silva
-No hay caso con Nacional y Ferro Carril. En la primera fecha que se juega a nivel de la Divisional

«A» es un partido demasiado especial. Por lo que implican, por la composición de ambos planteles

y porque además llegan a la instancia después de la frustración que supuso ser eliminados del

Torneo de OFI y perder la categoría. Por eso a partir del domingo, tanto uno como otro, inician el

camino de la «resurrección». Y como a la hora de la designación de los árbitros, el Colegio sostiene

una determinada lógica, tricolores y albinegros…. con el control de un sanducero.

Solo se trata de apelar al detalle en cada caso.

**********

FechaCampo de juegoHoraPartido (Divisional y Categoría)ÁrbitrosSectores de acceso (Tribunas)
domingo 10 de agostoParque Dickinson14:30S. América – Gladiador (1ª Fecha, 1ª Rueda)Marcelo Izaguirre, Robert Ledesma, Ivo MoreiraS. América y Nacional → tribuna España; Gladiador y F. Carril → tribuna Irazoqui
Parque Dickinson16:45Nacional – F. CarrilRobert Ledesma, Johan Ghelffi, Ricardo González
Parque Carlos Ambrosoni14:00S. Uruguay – LibertadAndrés Píriz, Alexander Moreno, Danilo UrruttiLibertad y S. Nuevo → sector norte; S. Uruguay y Universitario → sector este
Parque Carlos Ambrosoni16:15S. Nuevo – UniversitarioRobert Aguirre, Mauro Melo, Jonathan Guglielmone
Nacional14:00Arsenal – R. PlateSebastián Hernández, Nicolás Castaño, Guillermo AraujoR. Plate e Hindú → sector oeste; Arsenal y Ceibal → sector este
Nacional16:15Hindú – CeibalFernando López, José Ramallo, Gimena Rodríguez

Unos apuntes útiles para acompañar la tabla en una nota o publicación:

  • Podés usar un estilo narrativo como: “El domingo 10 de agosto, comienzan las emociones en el Campeonato Salteño de Primera A ‘Sr. Roberto O. Alvez Ocampo’, Copa CableVisión Salto, con una doble jornada en Parque Dickinson, donde S. América enfrenta a Gladiador a las 14:30 y Nacional recibe a F. Carril a las 16:45.”
  • Incluí indicaciones claras sobre acceso a tribunas: por ejemplo, “Los parciales de S. América y Nacional ingresarán por la tribuna España, mientras que los seguidores de Gladiador y F. Carril deberán dirigirse a la tribuna Irazoqui.”
  • Podés cerrar con una frase que resalte expectativa e identidad: “Arrancan las pasiones del fútbol salteño”.

Consejo Único Juvenil En la «A» será la quinta fecha del Torneo Clausura

El fin de semana está a la vuelta de la esquina y para el fútbol del Consejo Único Juvenil en la

Divisional «A», con la quinta fecha de la segunda rueda. Los tres primeros juegos pactados para

mañana sábado. De los partidos, a las canchas y pasando por los jueces.

FechaCampo de juegoHoraCategoríaPartidoÁrbitros
Sábado 9 de agostoParque Rufino Araujo18:30Sub-18Ceibal – GladiadorMauro Melo, Jonathan Lemes, Luciana Pereira
Parque Carlos Ambrosoni19:00Sub-18R. Plate – UniversitarioIvo Moreira, Edgar Artave, Gabriel Rodríguez
Universitario18:00Sub-18Chaná – NacionalFernando López, Pablo Sena, Andreina Amaro
Lunes 11 de agostoParque Rufino Araujo19:45Sub-15Ceibal – GladiadorNicolás Castaño, Diego Artave, Alexander Moreno
Martes 12 de agostoArsenal19:30Sub-15Progreso – ArsenalJosé Carballo, Guillermo Araujo, Andrés Píriz
Arsenal21:30Sub-18Progreso – ArsenalGuillermo Araujo, José Carballo, Andrés Píriz
Progreso19:30Sub-15Chaná – NacionalSebastián Hernández, Robert Aguirre, César Loetti
Parque Luis T. Merazzi19:15Sub-15S. Uruguay – F. CarrilRicardo González, Matías Fagúndez, Juan Ferreira
Parque Luis T. Merazzi21:15Sub-18S. Uruguay – F. CarrilMatías Fagúndez, Ricardo González, Juan Ferreira
Parque Carlos Ambrosoni19:00Sub-15R. Plate – UniversitarioJosé Carballo, Luciana Pereira, Lorena Machiavello

    

En la «C» también salen para jugar…


El tiempo de la quinta fecha del Torneo Apertura en la Divisional «C» del Consejo Único

Campo de juegoHoraCategoríaPartidoÁrbitros
T. GREEN18:00Sub-15Tigre – PalomarCristian Massaroni, Didier Cuello, Danilo Urrutti
T. GREEN20:00Sub-18(Mismo partido)Didier Cuello, Cristian Massaroni, Danilo Urrutti
PROGRESO13:30Sub-15Libertad – S. NuevoPablo Sena, Fernando López, Andreina Amaro
PROGRESO15:30Sub-18(Mismo partido)Fernando López, Pablo Sena, Andreina Amaro
ALMAGRO13:30Sub-15D. Central – AlmagroGabriel Rodríguez, Marcelo Izaguirre, Edgar Artave
ALMAGRO15:30Sub-18(Mismo partido)Marcelo Izaguirre, Gabriel Rodríguez, Edgar Artave
