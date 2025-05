Siempre hay quien quiere generar cizaña, controversia

Realizado el XV Congreso Nacional Ordinario del PIT CNT, se habló mucho en los medios sobre la reelección de Marcelo Abdala como presidente de la Central de trabajadores, pero además de ese tema, se mantuvo un “debate fermental” durante dos días en el Palacio Peñarol con 1.163 delegados de 60 sindicatos, lo que fue definido como “una instancia realmente participativa”. EL PUEBLO buscó la opinión de Romina Espinosa, presidenta de la Mesa Intersindical Departamental de Salto, quien participó de esta instancia.

– Habrá visto que los títulos de los medios fue que Abdala resultó reelecto y que se perpetúa en el poder, pero seguramente se habló de otros temas.

– El congreso de la Central se hace en función de muchas cuestiones, entre ellas, definir cuál va a ser el rumbo tras hacer un balance y trazar la perspectiva de la central sindical en el periodo que va entre congreso y congreso. El congreso en sí fue una instancia, para mí, muy buena, donde se discutió en profundidad justamente estas cosas, de trazar la perspectiva, la autoconstrucción, donde se generaron lindos debates, y que también forma parte de eso la cuestión de la elección de la nueva Mesa Representativa, porque lo que se eligió fue a sus integrantes. El hecho que haya triunfado la lista 1 que encabezaba el compañero Marcelo Abdala no quiere decir que necesariamente Marcelo vaya a ser el presidente, porque ahí lo que se eligió fue la Mesa Representativa y después es la Mesa la que elige el Secretariado y ahí es donde se eligen los cargos. Lo que pasa es que siempre hay como esta cuestión de generar un poco de cizaña, de controversia, pero en realidad el congreso fue una muy buena actividad.

– También se ha hecho referencia a la baja participación y representatividad de los sindicatos que forman parte de la central.

– No creo que con un congreso de 1.163 delegados, con la participación en el entorno de 60 sindicatos, no veo que haya baja representatividad. No sé a qué se refieren en realidad.

– También suele decirse que el PIT CNT, por lo general, está alineado a los gobiernos del Frente Amplio.

– En realidad, trabajamos ya desde el congreso pasado en la conformación de un bloque social y político radical de los cambios, se llama de esa manera, que no quiere decir con esto que nosotros nos abracemos a un partido político, porque la gente confunde a veces. Entendemos que hay que profundizar en el entramado social con las distintas organizaciones a los efectos de lograr los objetivos de transitar hacia una sociedad sin explotadores y sin explotados, que es uno de los objetivos de la Central, pero también de lograr la pública felicidad. Sin duda que si trazamos un paralelismo, es más que claro. Tuvimos 15 años de crecimiento donde la clase trabajadora pudo conquistar un montón de cosas que en estos últimos 5 años tuvimos retroceso. Entonces, no es que nos abracemos a un gobierno de izquierda o a un gobierno del Frente Amplio. Es una cuestión que tiene que ver sobre cuáles son los objetivos y qué es lo que hemos logrado conquistar. Siempre digo lo mismo, cuando la gente dice, “no me importa quién gobierne, yo tengo que trabajar igual”. Todos tenemos que trabajar igual. Ahora, no son las mismas condiciones.

– Manifestó que tuvieron unos cuantos debates fermentales, ¿qué destaca de lo que se estuvo discutiendo?

– Lo que destaco es la multiplicidad de visiones respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con las formas, donde encontrás compañeros que entienden que las vías a veces no son las discusiones, que son otros caminos. Una de las cuestiones de lo lindo del debate es el respeto a la democracia y el respeto a tomar los pasos como se tienen que tomar. Pero lo fundamental y la síntesis para mí es que tenemos un plan, tenemos objetivos, tenemos sobre todo bases programáticas y creo que el movimiento sindical salió fortalecido de eso.

– A nivel de Salto, ¿ya se realizó un congreso similar o se va a realizar?

– El congreso de la Central es un congreso único, que es el que se realizó ahora en Montevideo. Lo que nosotros tenemos en julio es algo que llamamos conferencia, que es algo similar a un congreso, en donde también discutimos y hacemos un balance, trazamos la perspectiva en función de la planificación nacional, aterrizada al departamento y también se produce la elección de los sindicatos que van a ser parte del Secretariado después, porque como es un plenario no tiene Mesa Representativa, la que es única. En nuestro caso, se eligen sindicatos, después cada sindicato es el que define quién es el que va a ir a ocupar el lugar de representación.

– La última palabra es suya.

– Bueno, simplemente saludar la instancia, sin duda, que es más que valorable la participación de todas las compañeras y los compañeros, de que si bien hubo debates que fueron potentes, vamos a decir, eran necesarios y que de estos tenemos que salir siempre fortalecidos.