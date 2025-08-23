back to top
17.1 C
Salto
sábado, agosto 23, 2025
Servicios especiales en Salto por el feriado del 25 de agosto

Con motivo de la conmemoración de los 200 años de la Declaratoria de la Independencia, el Gobierno de Salto informó cómo funcionarán los distintos servicios departamentales el lunes 25 de agosto.

Transporte urbano

Las líneas de ómnibus tendrán horarios reducidos durante la jornada:

LíneaHorario de funcionamiento
106:00 a 21:00
206:00 a 21:00
506:00 a 19:50
606:05 a 19:55
706:00 a 21:00
1007:00 a 20:30
1106:00 a 20:10

Recolección de residuos

El servicio de recolección se mantendrá en todas las zonas habituales.

Centros termales

Los complejos de Daymán y Arapey permanecerán abiertos con normalidad.

Cementerios

El Cementerio Central y el Cementerio de Barrio Artigas estarán habilitados de 9:00 a 15:00 horas.

Oficinas públicas

No habrá atención al público durante toda la jornada.

