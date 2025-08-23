Servicios especiales en Salto por el feriado del 25 de agosto

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/pwfp
Con motivo de la conmemoración de los 200 años de la Declaratoria de la Independencia, el Gobierno de Salto informó cómo funcionarán los distintos servicios departamentales el lunes 25 de agosto.
Transporte urbano
Las líneas de ómnibus tendrán horarios reducidos durante la jornada:
|Línea
|Horario de funcionamiento
|1
|06:00 a 21:00
|2
|06:00 a 21:00
|5
|06:00 a 19:50
|6
|06:05 a 19:55
|7
|06:00 a 21:00
|10
|07:00 a 20:30
|11
|06:00 a 20:10
Recolección de residuos
El servicio de recolección se mantendrá en todas las zonas habituales.
Centros termales
Los complejos de Daymán y Arapey permanecerán abiertos con normalidad.
Cementerios
El Cementerio Central y el Cementerio de Barrio Artigas estarán habilitados de 9:00 a 15:00 horas.
Oficinas públicas
No habrá atención al público durante toda la jornada.
