Servicios durante Semana de Turismo en Salto

El Gobierno Departamental de Salto informa a la población sobre el funcionamiento de los distintos servicios durante la presente Semana de Turismo.
Recolección de residuos
La recolección domiciliaria y por contenedores se realizará con normalidad los días 30 y 31 de marzo, y 1 y 2 de abril.
El viernes 3 de abril, la recolección domiciliaria y por contenedores se efectuará en la zona centro, correspondiente al turno que ingresa el jueves a las 22:00 horas y se extiende hasta las 04:00 del viernes.
Durante la mañana del viernes se realizarán tareas de limpieza en espacios públicos, además de recolección en la zona de termas y el microcentro.
El sábado 4 de abril, el servicio será normal.
Asimismo, se mantendrá el servicio especial de aguatero y barométrica durante los días 30 y 31 de marzo, y 1 y 2 de abril.
Necrópolis
Los cementerios departamentales funcionarán en los siguientes horarios:
Cementerio Central: abierto al público de 8:00 a 17:00 horas.
Cementerio del barrio Artigas: abierto al público de 8:00 a 16:00 horas.
Oficinas en Cementerio Central: atención al público de 7:00 a 13:00 horas.
Transporte urbano (Unidad Ómnibus)
El servicio de transporte urbano de pasajeros funcionará de la siguiente manera:
Lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1° de abril:
Línea 1: horarios de sábado.
Línea 2: horarios de sábado.
Línea 3: horarios de sábado.
Línea 5: horarios normales.
Línea 6: horarios normales.
Línea 7: horarios de sábado.
Línea 8: horarios normales.
Línea 9: horarios normales.
Línea 10: horarios de sábado.
Línea 11: horarios de sábado.
Línea 12: horarios normales.
Línea 14: horarios de sábado.
Jueves 2 y sábado 4 de abril (servicio especial):
Línea 1: desde 05:30 hasta 00:50.
Línea 2: desde 05:30 hasta 00:50.
Línea 7: desde 05:40 hasta 01:00.
Línea 11: desde 06:00 hasta 00:20.
Viernes 3 de abril (servicio especial):
Línea 1: desde 18:00 hasta 00:50.
Línea 2: desde 18:00 hasta 00:50.
Línea 7: desde 18:00 hasta 00:50.
Línea 11: desde 18:00 hasta 00:20.
Domingo 5 de abril (horarios normales):
Línea 1: desde 06:00 hasta 21:00.
Línea 2: desde 06:00 hasta 21:00.
Línea 7: desde 05:40 hasta 21:00.
Línea 11: desde 06:30 hasta 20:10.