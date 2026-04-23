Servicios con normalidad en Salto este viernes

Los servicios de transporte urbano y recolección de residuos funcionarán con normalidad este viernes 24 de abril en el departamento de Salto, según lo informado por las autoridades.

De esta manera, tanto los recorridos de ómnibus como las tareas de recolección domiciliaria se desarrollarán sin modificaciones, garantizando la continuidad de servicios esenciales para la población.

La confirmación brinda previsibilidad a los usuarios, especialmente en una jornada donde podían existir dudas sobre eventuales cambios en la operativa.

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Desde los organismos correspondientes se indicó que no habrá alteraciones en los horarios habituales, por lo que se recomienda a la población mantener sus rutinas de uso y disposición de residuos como de costumbre.

El normal funcionamiento de estos servicios contribuye al orden urbano y a la movilidad en el departamento, aspectos clave para el desarrollo de las actividades diarias.

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