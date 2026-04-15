Sequeira siendo gol: el que hizo debutar Julio Argain

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
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Después de todo, los años pasan y para HORACIO SEQUEIRA también. Se trata del delantero salteño que ahora milita en Rentistas, jugando en la Segunda División Profesional. Sequeira fue autor del único gol de los «Bichos Colorados» cuando su equipo en la fecha que pasó, batió a Paysandú en el Estadio Artigas por 1 a 0. Sequeira pasó por varios equipos y el gol siempre.

¿En qué equipo jugó en Salto?: en Deportivo Artigas. Julio «Chueco» Argain, entonces Director Técnico de  Deportivo Artigas, lo hizo debutar en Primera División con 15 años. Para Paysandú fue nuevamente derrota, la segunda que cosecha bajo la Dirección Técnica del argentino Pablo Marini. El equipo sanducero concluía el partido con dos jugadores de menos, por las expulsiones de Vique y Loggiuratto.

Aquellos tres de Salto: …y hay que fijarse lo que es la historia

Ahora que se viene el partido definitivo entre Maldonado y Salto para resolver quien es el Campeón del Interior, las estadísticas se van sumando. No está mal, esto de conocerla. O revisarlas desde EL PUEBLO.

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📊 Resumen por departamento

Pos.DepartamentoTítulos
1Durazno11
2Tacuarembó9
3Paysandú7
4San José6
5Maldonado5
6Cerro Largo4
6Colonia4
6Soriano4
9Salto3
9Rivera3
9Canelones3
9Lavalleja3
13Rocha2
13Florida2
13Maldonado Interior2
16Artigas1
16Flores1
16Río Negro1
16Soriano Interior1
16Colonia Interior1

      
Nota: Los títulos de las selecciones unificadas y de los sectores o ligas capitales desde 1992 se incluyen como títulos de la selección Departamental.

Resumen de Títulos por Confederación
Sur  28  
Litoral [2] 18     
Este [1]   14     
Norte/Noreste [1] 13       
[1]  Cerro Largo ganó dos Campeonatos y un vice mientras pertenecía a la Confederación del Noreste.
[2]  Los Vicecampeonatos de Paysandú (Regional Norte) en la Copa Nacional de 2006/2007, de Artigas (Regional Litoral Norte) en la edición 2008/2009 y de Salto (Regional Litoral Norte)  en la edición 2022/2023 se contabilizan para los equipos del Litoral. 

Progreso: Carrasco pasó de largo y llegando Tabaré Silva

Tabaré Silva (51 años), es desde la víspera el nuevo entrenador de Progreso. Acuerdo sellado por la firma de contrato hasta la finalización de la presente temporada. En las próximas horas asumirá la conducción del plantel principal, que hoy ocupa la última posición del Torneo Apertura y se encuentra en zona de descenso directo.

El entrenador de 51 años viene de cumplir una gran campaña en Cerro, la pasada temporada. Evitó la pérdida de categoría y su equipo demostró un muy nivel futbolístico. Dirigió un total de 35 partidos, con un saldo de 11 triunfos, 11 empates y 13 derrotas. Gabriel Farcilli y Pablo Fernández -entrenador de arqueros-, fueron los encargados de llevar adelante el entrenamiento de este martes en el Parque Paladino. El restante candidato para orientar a Progreso, no era otro que Juan Ramón Carrasco. Otra vez J.R quedó al costado de la historia.Entre viernes y lunes

Se viene la 12ª fecha y nada para descartar

El próximo viernes con el juego entre Albion y Central Español, el inicio de la décima segunda fecha del Campeonato Apertura de Fútbol, que tiene a Racing como único líder, plasmando una ventaja de cuatro puntos sobre Peñarol y Deportivo Maldonado. Para el apunte toda la fecha, desde el día, los horarios y pasando por las canchas.

🗓️ Torneo Apertura – Programación

📅 Viernes 17 de abril

HoraPartidoEstadio
20:00Albion vs Central EspañolEstadio Franzini

📅 Sábado 18 de abril

HoraPartidoEstadio
13:00Progreso vs WanderersParque Paladino
16:00Racing vs Defensor SportingParque Roberto

📅 Domingo 19 de abril

HoraPartidoEstadio
10:00Cerro vs MC TorqueEstadio Tróccoli
16:00Danubio vs Deportivo MaldonadoJardines del Hipódromo
19:30Liverpool vs NacionalEstadio Centenario

📅 Lunes 20 de abril

HoraPartidoEstadio
17:00Boston River vs Cerro LargoCampeones Olímpicos de Florida
20:30Peñarol vs JuventudCampeón del Siglo
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