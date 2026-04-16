Semifinales de ONFI – Generación 2014

Chaná será local el fin de semana

Este fin de semana se disputarán las semifinales de la categoría 2014 en cancha de Chaná, en una instancia clave de la Organización Nacional del Fútbol Infantil. El representante de Salto será el equipo local, que buscará hacerse fuerte en casa para avanzar a la fase final.

La actividad comenzará el sábado a las 17:00 horas, cuando Chaná enfrente a Uruguayo de Colonia. La segunda jornada se jugará el domingo: a las 10:45 se medirán Uruguayo de Colonia y Bristol Athletic de Mercedes, mientras que el cierre será a las 16:00, con Chaná enfrentando a Bristol Athletic, en un partido que puede ser determinante para la clasificación.

El escenario será el Complejo Fátima, cancha del club Chaná, reconocido como uno de los mejores escenarios del país en el fútbol infantil, tanto por la calidad de su piso como por sus instalaciones. El lugar ha sido acondicionado para brindar comodidad tanto a delegaciones visitantes como al público local, garantizando un entorno ideal para disfrutar de este tipo de competencias.

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Todo está dispuesto entonces para un fin de semana de gran nivel, donde Chaná intentará aprovechar la localía para meterse en las finales nacionales de la generación 2014.

Detalles;

Escenario; Complejo Fátima (Chaná)

Partidos

Sábado 18 de abril

17 horas

Chaná (Salto ) vs Uruguayo (Colonia)

Domingo 19 de abril

10 horas

Uruguayo (Colonia) vs Bristol Athletic (Mercedes)

16 horas

Chaná vs Bristol Athletic

El plantel;

Arquero

Lebron Trindades

Defensas

Mateo da Silva

Facundo Correa

Francisco Costa

Medios campistas

Benjamín García

Jeremías Fagundez

Rubén Pertusatti

Franco da silva

Alejandro Caballero

Delanteros

Emiliano Franzoni

Simón Suarez

Mauro Fernández

DT; Daniel García

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