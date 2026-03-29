Semana de Turismo – exposición al riesgo

En Semana de Turismo aumenta el tránsito y el riesgo. Factores humanos, descanso, vehículo y conducción responsable son claves para evitar siniestros.

¿Qué es el riesgo? ¿Qué es la exposición al riesgo y cómo reducirla?

La posibilidad y probabilidad de exposición al riesgo en tránsito es un tema clave. A continuación, algunos puntos importantes:

¿Qué es la exposición al riesgo?

La exposición al riesgo se refiere a la probabilidad de que un conductor o pasajero se vea involucrado en un siniestro de tránsito. Esto incluye factores como el tiempo de exposición, el entorno vial y el comportamiento del conductor.

Factores que influyen:

Tiempo de exposición: Cuanto más tiempo pasás en la ruta, mayor es el riesgo. Conductores que pasan muchas horas manejando tienen mayor probabilidad de sufrir siniestros.

Cuanto más tiempo pasás en la ruta, mayor es el riesgo. Conductores que pasan muchas horas manejando tienen mayor probabilidad de sufrir siniestros. Entorno vial: Condiciones climáticas adversas (lluvia, niebla), estado de la ruta (grietas, baches) y tráfico intenso aumentan el riesgo.

Condiciones climáticas adversas (lluvia, niebla), estado de la ruta (grietas, baches) y tráfico intenso aumentan el riesgo. Comportamiento del conductor: Velocidad excesiva, distracciones (celular, comida), consumo de alcohol o drogas y falta de sueño incrementan el riesgo.

Velocidad excesiva, distracciones (celular, comida), consumo de alcohol o drogas y falta de sueño incrementan el riesgo. Estado del vehículo: Mantenimiento deficiente, problemas mecánicos y falta de equipamiento de seguridad (cinturón, airbags) aumentan el riesgo.

Probabilidad de siniestro:

Alta exposición: Conductores que pasan mucho tiempo en la ruta, especialmente en condiciones adversas (noche, lluvia, tráfico intenso).

Conductores que pasan mucho tiempo en la ruta, especialmente en condiciones adversas (noche, lluvia, tráfico intenso). Baja exposición: Conductores que manejan poco y en condiciones seguras (rutas bien mantenidas, buen clima).

¿Cómo reducir el riesgo?

Conducción defensiva: Anticipar situaciones y mantener distancia con otros vehículos.

Anticipar situaciones y mantener distancia con otros vehículos. Revisión del vehículo: Mantenerlo en buen estado (frenos, luces, neumáticos).

Mantenerlo en buen estado (frenos, luces, neumáticos). Evitar distracciones: No usar el celular, ni comer o beber mientras conducís.

No usar el celular, ni comer o beber mientras conducís. Respetar normas: Seguir los límites de velocidad y las normas de tránsito.

Estadísticas:

La mayoría de los siniestros ocurren en zonas urbanas, especialmente en intersecciones.

La velocidad excesiva es una de las principales causas de siniestros mortales.

El uso del cinturón de seguridad reduce el riesgo de muerte en un 50%.

¿Qué hacer ante una situación de riesgo?

Mantener la calma.

Ajustar la velocidad.

Usar luces y señales para indicar maniobras.

Buscar un lugar seguro para detenerse.

La exposición al riesgo en tránsito depende de varios factores:

Tiempo de exposición.

Entorno vial.

Comportamiento del conductor.

Estado del vehículo.

Cómo reducir el riesgo:

Conducción defensiva.

Revisión del vehículo.

Evitar distracciones.

Respetar normas.

Descanso: Parar cada 2 horas para estirar y despejar la mente.

El descanso también depende del tipo de vehículo. Si el auto es de alta gama o gama media, el cansancio físico será menor que en un vehículo urbano no diseñado para ruta, donde la ergonomía puede ser deficiente o carecer de elementos de confort y seguridad (por ejemplo, aire acondicionado).

La potencia del vehículo, la suspensión y la insonorización también influyen en la fatiga del conductor. No es lo mismo conducir 200 km en un auto preparado para ruta que en uno diseñado para uso urbano.

Otro factor clave es la antigüedad del vehículo y su mantenimiento.

FÓRMULA DEL RIESGO

R = P × E × V

Donde:

R: Riesgo

Riesgo P: Peligrosidad

Peligrosidad E: Exposición

Exposición V: Vulnerabilidad

Aplicado al tránsito:

R = (Velocidad × Distracciones × Condiciones) × Exposición × Vulnerabilidad

Desglose:

Velocidad: A mayor velocidad, mayor riesgo.

A mayor velocidad, mayor riesgo. Distracciones: Uso del celular, comer, pasajeros o animales.

Uso del celular, comer, pasajeros o animales. Condiciones: Clima, estado de la ruta, tráfico.

Clima, estado de la ruta, tráfico. Exposición: Horas de conducción, kilómetros, frecuencia.

Horas de conducción, kilómetros, frecuencia. Vulnerabilidad: Estado del vehículo, seguridad, condición física y mental.

Ejemplo:

Un conductor que maneja a alta velocidad, usa el celular, circula con lluvia durante varias horas y en un vehículo sin seguridad adecuada tendrá un riesgo alto.

MATRIZ DE RIESGO

Impacto – Probabilidad – Nivel – Factor

9/10 – 8/10 – Alto – Velocidad excesiva

8/10 – 7/10 – Alto – Distracciones

7/10 – 6/10 – Medio-Alto – Conducción nocturna

6/10 – 5/10 – Medio – Clima adverso

5/10 – 4/10 – Medio-Bajo – Estado del vehículo

Esta matriz permite priorizar los riesgos en tránsito.

CONCLUSIÓN

El factor humano es determinante: las decisiones que tomamos generan la exposición al riesgo.

Si sos impulsivo, no planificás o creés que por tener muchos años de libreta conducís bien, estás equivocado. Muchos siniestros comienzan antes de arrancar el viaje, en malas decisiones y en una falsa sensación de seguridad.

Conocer tus condiciones físicas, mentales y tus hábitos de conducción reduce significativamente el riesgo.

El mayor acto de inteligencia de un conductor es evaluarse: entender cómo se siente, cuáles son sus límites y cuál es su verdadera experiencia.

Esto protege tu vida, la de tu familia y la de los demás usuarios de la vía.

PRIMERA REGLA DE LA SEGURIDAD VIAL

(No es la única, pero sí una de las más importantes)

NO SUPONGAS

Muchos siniestros ocurren porque el conductor cree que “como siempre salió bien, esta vez también”. Ese es un error frecuente y peligroso.

Otro error grave es desconocer la normativa: señales, marcas viales y cuándo está permitido adelantar.

Regla clave:

SI NO VES, NO ADELANTES

No pongas tu vida en riesgo. No importa lo que indique el vehículo que va adelante (camión, ómnibus o auto). Si no tenés visibilidad suficiente, no adelantes.

En Uruguay, muchas “rutas” en realidad son calles mejoradas. Una ruta segura tiene carriles separados en ambos sentidos, lo que evita el cruce frontal.

Acá convivimos con vehículos lentos, rápidos, camiones y ómnibus, lo que aumenta el riesgo.

Tener esto en cuenta te ayudará a reducir la velocidad y conducir con mayor conciencia.

Que tengas una excelente Semana de Turismo.

SI QUERÉS SABER CÓMO ES UNA SOCIEDAD,

MIRÁ CÓMO CONDUCE

SINDROME VIAL.

HUMANIZACION DEL TRANSITO

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