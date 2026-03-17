Semana de Turismo en Salto: cronograma completo de eventos

Agenda completa de la Semana de Turismo en Salto con shows, ferias, carnaval y actividades del 28 de marzo al 4 de abril.
La Semana de Turismo en Salto llega con una agenda cargada de actividades culturales, deportivas y musicales para toda la familia. Durante varios días, la ciudad ofrecerá espectáculos en vivo, ferias, competencias y propuestas recreativas en distintos espacios.
Sábado 28 de marzo – Plaza Treinta y Tres
La programación comienza con una jornada ideal para disfrutar en familia:
- Feria de emprendedores
- Plaza de comidas
- Juegos para niños
- Shows de bandas locales
El cierre musical estará a cargo de Martín Piña, poniendo ritmo a la primera noche.
Domingo 29 de marzo – Plaza Treinta y Tres
El deporte toma protagonismo con la tradicional:
- Vuelta Ciclista del Uruguay
Además, habrá animación y espectáculos artísticos para acompañar la jornada.
Miércoles 1° de abril – Espacio Puerto
Arranca el rock con:
- 1ª fecha del Certamen Juvenil de Bandas Locales
El cierre será con la banda Pecho e Fierro, destacando la fuerza del rock en la escena local.
Jueves 2 de abril – Espacio Puerto
Noche de carnaval y música con:
- Show central de Agarrate Catalina
Participan además:
- Escuela de Samba del barrio Ceibal
- Murga Punto y Coma
- Falta la Papa (40 años)
- Comparsa Xangó Candombe
Viernes 3 de abril – Espacio Puerto
Una noche dedicada a la música local:
- Presentación de bandas de la zona
- Gran show de Matías Valdez
Sábado 4 de abril – Espacio Puerto
El cierre de la semana será a lo grande con:
- Show central de Grupo Herederos
Una semana para disfrutar
Con propuestas para todas las edades, la Semana de Turismo en Salto se consolida como una de las celebraciones más importantes del calendario local, combinando cultura, música, tradición y entretenimiento en seis jornadas imperdibles.