Semana de Turismo en Salto: cronograma completo de eventos

Agenda completa de la Semana de Turismo en Salto con shows, ferias, carnaval y actividades del 28 de marzo al 4 de abril.

La Semana de Turismo en Salto llega con una agenda cargada de actividades culturales, deportivas y musicales para toda la familia. Durante varios días, la ciudad ofrecerá espectáculos en vivo, ferias, competencias y propuestas recreativas en distintos espacios.

Sábado 28 de marzo – Plaza Treinta y Tres

La programación comienza con una jornada ideal para disfrutar en familia:

- espacio publicitario -

Feria de emprendedores

Plaza de comidas

Juegos para niños

Shows de bandas locales

El cierre musical estará a cargo de Martín Piña, poniendo ritmo a la primera noche.

Domingo 29 de marzo – Plaza Treinta y Tres

El deporte toma protagonismo con la tradicional:

Vuelta Ciclista del Uruguay

Además, habrá animación y espectáculos artísticos para acompañar la jornada.

Miércoles 1° de abril – Espacio Puerto

Arranca el rock con:

1ª fecha del Certamen Juvenil de Bandas Locales

El cierre será con la banda Pecho e Fierro, destacando la fuerza del rock en la escena local.

Jueves 2 de abril – Espacio Puerto

Noche de carnaval y música con:

Show central de Agarrate Catalina

Participan además:

Escuela de Samba del barrio Ceibal

Murga Punto y Coma

Falta la Papa (40 años)

Comparsa Xangó Candombe

Viernes 3 de abril – Espacio Puerto

Una noche dedicada a la música local:

Presentación de bandas de la zona

Gran show de Matías Valdez

Sábado 4 de abril – Espacio Puerto

El cierre de la semana será a lo grande con:

Show central de Grupo Herederos

Una semana para disfrutar

Con propuestas para todas las edades, la Semana de Turismo en Salto se consolida como una de las celebraciones más importantes del calendario local, combinando cultura, música, tradición y entretenimiento en seis jornadas imperdibles.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/484v