Semana de Turismo en Salto cerró con balance positivo y alta participación

Salto cerró la Semana de Turismo con alta participación, múltiples actividades y fuerte impacto económico, destacando eventos, artistas y turismo termal.

Las autoridades departamentales realizaron un balance altamente positivo de la reciente Semana de Turismo en Salto, destacando la amplia convocatoria de público y la diversidad de propuestas desarrolladas a lo largo del departamento.

El intendente Carlos Albisu señaló que miles de personas, entre turistas y residentes, participaron de las distintas actividades artísticas, culturales y recreativas organizadas durante la semana. En ese sentido, remarcó que, pese a la suspensión de algunas actividades el pasado sábado debido a condiciones climáticas adversas, el resultado general fue “sumamente positivo”.

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Durante esos días, Salto ofreció una agenda intensa que tuvo como principales escenarios el Espacio Puerto, la Plaza Treinta y Tres Orientales y los centros termales. Estos espacios funcionaron como puntos de encuentro donde se desarrollaron espectáculos, ferias y actividades para públicos diversos, consolidando la imagen del departamento como un destino turístico activo y atractivo.

Uno de los aspectos destacados por las autoridades fue la reciente habilitación del nuevo Centro de Atención Turística en Plaza Treinta y Tres Orientales, una herramienta clave para mejorar la orientación y el acompañamiento a los visitantes.

Por su parte, el coordinador de Comunicaciones y Eventos, Juan Carlos Ambrosoni, valoró la amplitud territorial de la programación, que abarcó espacios como Termas del Daymán, Termas del Arapey, Espacio Puerto y la propia plaza céntrica. Según explicó, esta descentralización permitió ampliar el alcance de las propuestas y generar mayor circulación de público.

También se destacó la participación de emprendedores locales, quienes tuvieron presencia en distintos puntos del departamento, aportando dinamismo a la actividad económica y fortaleciendo el entramado productivo local.

En el plano artístico, la programación incluyó una fuerte presencia de talentos salteños: más de treinta músicos y bandas integraron la grilla, acompañados por artistas de alcance nacional como Martín Piña, Pecho de Fierro, Agarrate Catalina y Matías Valdés, lo que permitió ofrecer espectáculos variados y convocantes.

Otro de los momentos más relevantes de la semana fue el regreso de la Vuelta Ciclista del Uruguay a Salto tras quince años de ausencia. El evento generó una gran expectativa y una importante convocatoria de público, siendo valorado como una jornada de fuerte impacto emocional y deportivo para la comunidad.

Finalmente, Albisu reafirmó la intención de continuar apostando a este tipo de propuestas, con el objetivo de consolidar a Salto como un destino turístico de referencia en la región, combinando cultura, entretenimiento y desarrollo económico.

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