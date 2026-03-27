Semana de Turismo en Salto: agenda completa con espectáculos gratuitos

El Gobierno Departamental de Salto presentó una nutrida agenda de actividades para la Semana de Turismo, con propuestas culturales, deportivas y musicales pensadas tanto para residentes como para visitantes. La programación se desarrollará en distintos puntos de la ciudad, con acceso libre y gratuito.

La agenda comenzará el sábado 28 de marzo en Plaza Treinta y Tres, con la actuación de Martín Piña y su banda. Será el puntapié inicial de una semana cargada de actividades, en un espacio tradicional de encuentro para los salteños.

El coordinador de Comunicaciones y Eventos, Juan Carlos Ambrosoni, destacó la importancia de generar propuestas abiertas y accesibles, invitando a la comunidad a participar activamente.

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El regreso de la Vuelta Ciclista del Uruguay

El domingo 29 de marzo al mediodía tendrá lugar uno de los eventos más esperados: la llegada de la tradicional Vuelta Ciclista del Uruguay, que regresa a Salto luego de 15 años. Se trata de un acontecimiento de gran convocatoria que promete reunir a vecinos y turistas en torno al deporte.

Rock local y talento emergente

La programación continuará el miércoles 1.º de abril en Espacio Puerto, donde se realizará un concurso de bandas de rock local. El cierre estará a cargo de Pecho e’ Fierro, destacando la escena musical del departamento.

Carnaval y espectáculos destacados

El jueves 2 de abril será el turno del carnaval en Espacio Puerto. La jornada contará con la participación de la Escuela de Samba ganadora de Barrio Ceibal, el espectáculo de Xangó Candombe —ganador en la categoría Negros y Lubolos— y las murgas Falta, La Papa y Punto y Coma.

El cierre estará a cargo de la reconocida Agarrate Catalina, uno de los conjuntos más populares del carnaval uruguayo.

Cierre musical del fin de semana

La programación continuará el viernes y sábado en Espacio Puerto con espectáculos musicales. El viernes se presentará Matías Valdés, mientras que el sábado será el turno del Grupo Herederos, cerrando así la semana de actividades.

Servicios y expansión de la agenda

Desde la organización se informó que al finalizar cada jornada habrá servicio de ómnibus hacia distintos barrios, facilitando el traslado del público.

Además, en las próximas horas se anunciará la programación de espectáculos que se desarrollarán en las Termas del Daymán y Arapey, ampliando la oferta turística en todo el departamento.

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