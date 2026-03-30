Semana de Turismo: Daymán espera récord de visitantes

Termas del Daymán registra alta afluencia en Semana de Turismo, con ocupación hotelera cercana al 90% y expectativa de llegar al 100% desde el jueves

Termas del Daymán vive una Semana de Turismo con alta afluencia y expectativas de récord

Termas del Daymán atraviesa una Semana de Turismo marcada por una fuerte llegada de visitantes y por expectativas que apuntan a una concurrencia superior a la habitual. Desde la coordinación del centro termal se viene trabajando de forma intensa para atender la demanda y mantener en condiciones tanto el parque como las piscinas.

El coordinador de Termas del Daymán, Walker Vargas, señaló que se dispuso un importante operativo con entre 65 y 70 funcionarios municipales dedicados a tareas de limpieza, mantenimiento del predio y puesta a punto de los distintos servicios. Según explicó, la previsión es que la afluencia de público pueda llegar a duplicar la que se recibe normalmente en este período.

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El movimiento turístico ya comenzó a sentirse desde el fin de semana. De acuerdo con lo informado, la ocupación hotelera ronda actualmente el 90%, mientras que se espera que a partir del jueves se alcance el 100% en toda la oferta de alojamiento del departamento de Salto.

Aunque no existe una cifra definitiva, las estimaciones indican que entre 7.000 y 8.000 personas podrían arribar a Termas del Daymán en los próximos días, consolidando así una de las semanas de mayor actividad para el destino.

Vargas también remarcó la importancia de seguir posicionando a Daymán como un polo de turismo de bienestar. En esa línea, explicó que el objetivo es promover una propuesta vinculada al descanso, el contacto con la naturaleza, la alimentación saludable y el aprovechamiento de las propiedades de las aguas termales.

En cuanto a la programación, adelantó que desde el viernes se desarrollarán distintas actividades y espectáculos tanto dentro del predio termal como en la ciudad de Salto. Entre las propuestas previstas se encuentran desfiles de escuelas de samba, incluida la participación de la escuela ganadora de Salto, además de una variada agenda cultural en el Espacio Puerto.

Por último, recordó que el precio de las entradas será de 150 pesos para residentes y 200 pesos para no residentes, en ambos casos con pago en efectivo.

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