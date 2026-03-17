Semana de Turismo 2026: horarios de museos y teatro en Salto

Salto informó los horarios especiales del Museo Gallino, Museo Casa Quiroga y Teatro Larrañaga para la Semana de Turismo, del 30 de marzo al 5 de abril de 2026.

Cultura en Semana de Turismo: horarios de museos y teatro en Salto

Con motivo de la Semana de Turismo, que se desarrollará desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril de 2026, se informó a la población y a los visitantes sobre los horarios de apertura de algunos de los principales espacios culturales de la ciudad.

El Museo Gallino, el Museo Casa Quiroga y el Teatro Larrañaga permanecerán abiertos al público en los siguientes días y horarios:

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Museo Gallino

Lunes a jueves y sábado, de 12:00 a 20:00 horas.

Museo Casa Quiroga

Lunes a jueves y sábado, de 10:00 a 18:00 horas.

Teatro Larrañaga

Lunes a jueves y sábado, de 11:00 a 19:00 horas.

Desde la Coordinación de Cultura se invita a salteños y turistas a recorrer estos espacios emblemáticos de la cultura local, que forman parte del patrimonio histórico y artístico de la ciudad. La Semana de Turismo se presenta así como una buena oportunidad para disfrutar de propuestas culturales y profundizar en la historia de Salto.

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