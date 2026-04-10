Selección Sub 18; Palpitando la final

Kevin González; «Esperamos mucho este momento».

Kevin González, oriundo del barrio Artigas y formado en las canteras de Gladiador, es hoy una de las piezas importantes de la selección de Salto, que trabaja intensamente con la mira puesta en la finalísima de este sábado. El encuentro de ida se disputará desde las 17 horas en el estadio Ernesto Dickinson, donde el conjunto salteño recibirá a Mercedes.

El equipo llega con números realmente alentadores: en 12 partidos disputados suma 10 victorias, un empate y una sola derrota, destacándose además por contar con una de las defensas menos vulneradas del campeonato juvenil.

En ese sólido fondo, González ha sido una constante junto a Máximo Teixeira, consolidándose como una de las duplas de zagueros que se ha mantenido firme desde su inclusión en el once titular del equipo dirigido por Cardozo.

- espacio publicitario -

En la antesala de este trascendental compromiso, el defensor visitó los estudios de Radio Arapey, donde compartió sus sensaciones y expectativas de cara a lo que se viene. Esto fue lo que dijo.

Los inicios de Kevin

Acerca de sus inicios, González explicó cómo llegó al fútbol, en una historia particular que tiene como punto de partida una recomendación médica a su madre. A partir de ahí, dio sus primeros pasos en el baby fútbol del equipo de su barrio, comenzando un camino que hoy lo tiene como protagonista en la selección de Salto.

«Cuándo era niño un médico le recomendó a mi madre que practicara algún deporte y ella no dudó en anotarme en el baby fútbol de Gladiador. Ahí empezó todo, y desde el primer momento me gustó mucho. Hice toda mi etapa de fútbol infantil en el club de mi barrio y desde hace dos años estoy jugando en Ferro Carril.

Transformar lo difícil en sencillo; así pide jugar su entrenador.

Otro aspecto que destacó el zaguero es la simpleza que le transmite su entrenador a la hora de jugar, una idea que ha sido bien asimilada por todo el plantel. Esa premisa de no complicarse, resolver rápido y cumplir cada uno su función ha sido clave para alcanzar buenos resultados y posicionar a Salto como candidato en las finales de la Copa Nacional.

«Con Máximo (Texeira) tenemos muy buen entendimiento; prácticamente jugamos de memoria. Además, con Wilson (Cardozo) aprendí a no complicarme: a hacer mi trabajo, cumplir mi función y no generar dificultades ni para mí ni para mis compañeros. Creo que eso también se refleja en todo el equipo. Buscamos resolver rápido las jugadas y tratar de llevar siempre la pelota al campo rival».

«El Litoral pasó a un segundo plano; queremos la Copa Nacional, nos entrenamos para eso».

Esta selección no solo se destaca dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Todos sus integrantes están vinculados al estudio: algunos cursando carreras terciarias o universitarias y otros transitando los últimos años de secundaria. Es una característica que resalta y que, sin dudas, acompaña el desarrollo futbolístico de un plantel que debe combinar entrenamientos, partidos y responsabilidades académicas.

Este compromiso también habla de la capacidad de comprensión y de la inteligencia del grupo, que ha sabido interpretar de muy buena manera la idea de juego de su entrenador, quien va en busca de su quinta corona en la categoría.

En ese contexto, Kevin González se refirió al objetivo claro que tienen de cara al partido de este sábado. Esto fue lo que dijo.

“Ganar la Copa del Litoral hoy pasa a un segundo plano para nosotros, porque la que realmente queremos es esta que comenzamos a disputar el sábado, ante un rival muy difícil. Hemos esperado muchísimo este momento. Fueron varias etapas y lo que buscábamos como grupo era justamente esto: llegar a jugar la final de la Copa Nacional en la categoría.

Para eso nos preparamos y trabajamos todos los que integramos el plantel. En lo personal, valoro muchísimo el lugar que me dio el entrenador y todo el cuerpo técnico. Además, quiero destacar lo unidos que estamos, porque también forman parte nuestros padres, que siempre están alentando y apoyando para que podamos cumplir nuestros objetivos.

Es un privilegio poder estar jugando una final.”

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/3lbc