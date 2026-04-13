Selección sub 18 de Salto

No es solamente fútbol, es mucho más

No se puede dejar atrás lo vivido el sábado por la tarde en el estadio Ernesto Dickinson. La victoria de la selección de Salto no solo fue clave en lo inmediato, sino que volvió a ratificar una condición que este equipo se ha ganado a lo largo de toda la temporada: la de ser el principal referente del fútbol del interior a nivel nacional.

Lo conseguido en esta primera final del Campeonato Nacional de Selecciones no es un hecho aislado. Es la consecuencia directa de un proceso sólido, de un plantel que ha sabido imponerse en cada escenario y ante cada rival. En pocos días tendrá la oportunidad de confirmarlo nuevamente en Mercedes, en un contexto exigente, pero al que llega con argumentos futbolísticos y anímicos más que suficientes.

Fotos: Vicente Massarino

Salto le ganó a los distintos campeones regionales

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Lo del sábado fue una muestra clara de superioridad. Salto no solo ganó, sino que dejó en evidencia una diferencia de nivel que se ha repetido a lo largo del campeonato. Este equipo ha superado a los campeones de distintas regiones, ha vuelto a imponerse ante su histórico rival, Paysandú, y ha ejercido un dominio sostenido en el litoral norte.

Pero no se quedó ahí. También fue capaz de plantarse con autoridad frente a los mejores del este y del sur, reafirmando en cada presentación que hoy por hoy no hay selección que logre equiparar su rendimiento colectivo, su intensidad ni su claridad futbolística.

Por todo esto, lo del sábado no sorprende: confirma. Confirma que Salto atraviesa un momento excepcional, que ha construido una identidad clara y que, a base de resultados y funcionamiento, se posiciona como el mejor equipo del interior del país. Ahora, en Mercedes, tendrá la oportunidad de poner el sello definitivo a una campaña que ya es, por donde se la mire, extraordinaria.

La educación va de la mano con el fútbol; todos los jugadores estudian.

No todo pasa por lo que se ve dentro del campo de juego. Detrás de esta selección de Salto hay un aspecto igual de valioso, aunque muchas veces invisible: la formación personal de sus futbolistas. Este grupo de jóvenes, que ya ha demostrado talento, compromiso y jerarquía en lo deportivo, también sostiene un fuerte vínculo con el estudio.

Cada uno de ellos transita su camino en la educación, ya sea a nivel secundario o terciario, entendiendo que el crecimiento no es únicamente dentro de una cancha, sino también fuera de ella. Ese equilibrio entre deporte y formación académica no es casualidad, sino una de las bases sobre las que se construye este equipo.

En ese sentido, el cuerpo técnico y los seleccionadores han puesto especial atención en este aspecto al momento de conformar el plantel. No se trata solamente de elegir buenos jugadores, sino también de apostar por personas responsables, comprometidas y con más allá del fútbol.

Un plantel con disciplina y valores

Porque esta selección no solo representa a Salto desde lo futbolístico, sino también desde los valores: disciplina, esfuerzo y superación constante. Y en ese detrás de escena, silencioso pero fundamental, está una de las claves que explica por qué este equipo marca la diferencia.

A lo largo de la competencia no solo se ha destacado el rendimiento futbolístico de la selección de Salto, sino también un aspecto que muchas veces marca diferencias profundas: la conducta dentro y fuera del campo de juego.

Un equipo con una sola expulsión

Mientras en otros equipos que han pasado por el estadio Ernesto Dickinson se han registrado expulsiones y situaciones de indisciplina, en el conjunto salteño cuesta encontrar episodios de ese tipo. Vale la pena detenerse y preguntarse: ¿cuándo un jugador de Salto fue expulsado?, ¿en qué momento se vio una acción desleal o un comportamiento inaceptable? Incluso, en varios encuentros, el equipo ha finalizado sin recibir tarjetas, lo que refleja no solo orden táctico, sino también respeto por el juego.

Este comportamiento no es casual. Habla de un plantel que entiende el fútbol desde el respeto, la responsabilidad y el compromiso, donde el fair play no es un discurso, sino una práctica constante. Cada jugador sabe competir con intensidad, pero sin perder de vista los valores que deben sostener el deporte.

Y esa imagen se reafirma una vez finalizado cada partido: el saludo al rival, el reconocimiento al esfuerzo compartido y el agradecimiento a quienes acompañan, tanto en la tribuna como fuera de ella. Es una constante que se repite jornada tras jornada, y que termina de definir la identidad de este equipo.

Porque más allá de los resultados, esta selección también gana desde la conducta. Y ese es un mérito que, sin dudas, no puede ni debe pasar desapercibido.

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