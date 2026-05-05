Selección de Salto 13 años busca representar a Uruguay

Serie de la Conmebol ONFI se juega en nuestra ciudad.

El Complejo de Universitarios será escenario este fin de semana de una instancia clave en el camino hacia la CONMEBOL Sub 13 organizada por ONFI. Entre el 9 y 10 de mayo se disputará una de las llaves semifinales del clasificatorio nacional, de donde saldrá uno de los equipos que avanzará a la última fase en busca del gran objetivo: representar a Uruguay a nivel internacional en Paraguay.

En este contexto, la selección de Salto categoría 2013, dirigida por George Dos Santos, afronta uno de los desafíos más importantes de su proceso. Se trata de una generación que viene trabajando de forma intensa, con una preparación sostenida y con la ilusión intacta de poder dar un paso histórico.

La competencia no será sencilla. En esta llave, Salto deberá medirse ante rivales de jerarquía como Tacuarembó, Mercedes y Colonia, tres selecciones que también llegan con aspiraciones firmes y que históricamente han demostrado ser protagonistas en este tipo de torneos. Será una serie exigente, donde cada partido tendrá un valor determinante y donde los detalles pueden marcar la diferencia.

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Al mismo tiempo, en la otra llave del torneo se enfrentarán Liga AUFI de Montevideo, San José, Maldonado y la Liga Interbalnearia de Canelones, un grupo igualmente competitivo que también buscará su lugar en la gran final. De allí saldrá el otro clasificado que se cruzará con el ganador de esta serie en la instancia definitiva.

Para Salto, la oportunidad es enorme. No solo está en juego la posibilidad de avanzar de fase, sino también la chance concreta de acercarse a una clasificación internacional, algo que representa un sueño para cualquier futbolista en formación y para todo el entorno del fútbol infantil del departamento.

El plantel salteño llega con expectativas altas, respaldado por el trabajo realizado en los últimos meses y con la convicción de poder competir de igual a igual. Hay confianza en el grupo, en la idea de juego y en la preparación, sabiendo que este tipo de torneos exige concentración máxima, entrega total y una gran fortaleza colectiva.

Este fin de semana no será uno más. Puede transformarse en un punto de inflexión para esta generación, en una instancia que marque el camino hacia algo mucho más grande. Salto se prepara, se ilusiona y va en busca de ese objetivo que hoy aparece cada vez más cercano: meterse entre los mejores y pelear por un lugar en la CONMEBOL Sub 13.

Lentinelli en el Olimpia ganador!: Un salteño campeón en Paraguay

Sebastián Lentinelli volvió a escribir una página destacada en su carrera, esta vez en el fútbol paraguayo. El arquero salteño se consagró campeón con Club Olimpia, logrando su primer título con la histórica institución guaraní y siendo parte de un proceso que marca el resurgir de uno de los gigantes del continente.

Hablar de Olimpia es hablar de historia grande en Sudamérica. Fundado en 1902, es el club más antiguo y uno de los más laureados de Paraguay. Su nombre está íntimamente ligado a las grandes gestas internacionales: conquistó la Copa Libertadores en tres ocasiones (1979, 1990 y 2002) y alcanzó la gloria mundial al quedarse con la Copa Intercontinental en 1979, cuando derrotó al Malmö de Suecia. Además, ha sido protagonista recurrente en torneos continentales, consolidándose como el club paraguayo de mayor peso histórico a nivel internacional.

A nivel local, Olimpia también ha marcado una era, acumulando decenas de títulos de liga y construyendo una identidad basada en la exigencia permanente de pelear campeonatos. Sin embargo, en los últimos años el club había atravesado una etapa de inestabilidad deportiva que lo alejó de los primeros planos. Esa realidad comenzó a cambiar en la temporada reciente, con una reestructuración del plantel y la llegada de futbolistas que le devolvieron competitividad.

En ese contexto aparece la figura de Lentinelli. El arquero uruguayo fue uno de los refuerzos que se integró a este nuevo proceso y rápidamente se ganó su lugar, aportando seguridad y firmeza en el arco. Su rendimiento fue clave en momentos decisivos del campeonato, siendo parte de una columna vertebral sólida que permitió a Olimpia volver a gritar campeón.

El salteño no llegó a Paraguay por casualidad. Venía de un año consagratorio en Uruguay, donde fue campeón con Liverpool Fútbol Club, logrando el título del Campeonato Uruguayo con “negriazul de la Cuchilla”. Esa experiencia lo posicionó como una pieza confiable y lo llevó a dar este paso internacional, donde hoy vuelve a celebrar.

Además, en este Olimpia campeón también se destaca la presencia de otros futbolistas uruguayos, reforzando una conexión histórica entre ambos países en el ámbito futbolístico. Con una base sólida, una identidad recuperada y el respaldo de su rica historia, el club guaraní vuelve a proyectarse hacia competencias internacionales con renovadas aspiraciones.

Sebastián Lentinelli, salteño, campeón en Paraguay y protagonista de una nueva página en la rica historia de Olimpia.

Salto femenino sub 16: Una vez entre los 4 mejores del pais

La selección Sub 16 femenina de Salto volvió a dar un paso enorme y escribió una página importante en su camino deportivo. Esta vez, el escenario fue el Estadio Empleados de Comercio de Treinta y Tres, donde el equipo salteño mostró carácter, personalidad y una enorme determinación para meterse entre las cuatro mejores selecciones del país.

Tras un partido sumamente parejo y cargado de tensión, la clasificación se terminó definiendo desde el punto penal. Allí, donde muchas veces aparecen los nervios y la presión, Salto fue más fuerte. Mostró templanza, eficacia y una convicción que terminó marcando la diferencia.

Uno de los nombres propios de la jornada fue el de Lucía Gabrieli, figura determinante en el arco salteño. La guardameta no solo se destacó conteniendo penales en momentos claves, sino que además asumió la responsabilidad de ejecutar y convertir, demostrando una personalidad sobresaliente en una instancia decisiva. Su actuación fue clave para inclinar la balanza a favor de Salto.

Este logro no es casualidad. El fútbol femenino Sub 16 de Salto viene consolidando un proceso sólido, con una base que se mantiene desde la pasada temporada y que continúa dando resultados. Hay trabajo, hay continuidad y, sobre todo, hay un grupo que entiende a lo que juega y que compite con identidad.

La clasificación entre las cuatro mejores selecciones del país no solo representa un objetivo cumplido, sino también una señal clara del crecimiento y la vigencia del fútbol femenino salteño a nivel nacional.

Una vez más, Salto es protagonista. Una vez más, el fútbol femenino levanta la bandera del departamento y demuestra que está para grandes cosas.

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