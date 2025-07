SEGUN CONSIGNATARIOS EL GANADO GORDO CONTINÚA FIRME

- espacio publicitario -

El mercado de ganado con destino a industria se encuentra con una oferta que sigue limitada por animales pesados y especiales con buena terminación. Las entradas están cortas, con un promedio de una semana a 10 días. Las plantas continúan demandantes mientras se espera el ingreso de ganado de corral para la ventana de cuota de las próximas semanas.

La semana pasada se vio algo más de oferta, pero de animales con poca terminación. Esto se dio en un mercado que es más exigente sobre los kilos y preparación del ganado.

Los negocios en los novillos se dan entre US$ 5 y US$ 5,15 por kilo, con un promedio de US$ 5,05. En las vacas el rango va entre US$ 4,70 y US$ 4,90 por kilo con US$ 4,79 de promedio y las vaquillonas entre US$ 4,90 y US$ 5 por kilo, con un promedio de referencias de US$ 4,94.

En los ovinos la oferta sigue reducida con demanda por todas las categorías y entradas con una media de 10 días. La referencia de la Asociación de Consignatarios de Ganado para los corderos llegó a US$ 4,59 por kilo, capones US$ 3,90 y con un valor para las ovejas de US$ 3,78 por kilo, siempre por carcasas hasta 24 kilos.

En la Reposición según los consignatarios el mercado está demandado y con escasa oferta, los terneros promedian US$ 3,05, las terneras US$ 2,68 y las vacas de invernar US$ 1,95.

El Ingreso Medio de Exportación (IMEX) de carne vacuna fue de US$ 5.585 por tonelada en la semana cerrada el sábado 5 de julio. Si bien se trata de un dato provisorio, es el nivel más alto desde la primera semana de junio de 2022. El promedio móvil de 30 días quedó en US$ 5.063 por tonelada, 26% por encima de igual fecha del año anterior. En junio el IMEX promedió US$ 4.959 por tonelada- 1,5% menos que en mayo- en la primera caída en cinco meses. Se dio un aumento de 23,1% frente a junio de 2024. De acuerdo a las cifras de INAC, en junio los embarques de carne vacuna sumaron 41.645 toneladas, un volumen 10,2% inferior a igual mes del año anterior.

Por segundo mes consecutivo se dio un avance interanual en los embarques a China que crecieron 8,8% frente a junio de 2024. En tanto, las colocaciones a Estados Unidos retrocedieron 31,4% frente a igual junio del año pasado. En la primera mitad de 2025 los embarques de carne vacuna sumaron 267.296 toneladas, un aumento de 4,8% frente a igual período del año anterior.