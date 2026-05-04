¡un triunfazo a lo Sud América!: 2-1

(Foto: página oficial de Sud América)

El gran titular de la fecha es, sin duda, el liderato de Sud América. Su victoria 2-1 ante Saladero fue un «golpe de seis puntos», en la tarde de los goles de Sebastián Pintos y Víctor Asencio. Sud América se impuso en el partido clave de la fecha.

No solo ganaron, sino que lo hicieron ante un rival directo que estaba en la pelea alta. Al ganarle precisamente a Saladero (que quedó con 15 pts), Sud América aprovechó el espacio para saltar a los 17 puntos y mirar a todos desde arriba. Es un premio a la efectividad en momentos de máxima presión.

La tabla se ha comprimido de una manera singular.. Tras el nuevo líder, tenemos un escenario de «foto finish»:

Hindú y Progreso (16 pts): Ambos cumplieron con creces. Hindú goleó 4-1 a Cerro, demostrando que tiene el poder ofensivo necesario para pelear el título, mientras que Progreso hizo los deberes ante Dublin Central (2-0).

* Están a solo un punto de Sud América, lo que significa que el margen de error para el nuevo líder es inexistente.



LOS CONTRASTES DE LA FECHA

El Gran Ganador (además del líder): Deportivo Artigas. Con su victoria 4-2 sobre Palomar, escala a las 12 unidades. Si bien está a 5 del puntero, se despega de la zona baja y empieza a mirar con ambición los puestos de vanguardia.

La Resistencia: El Tanque logró su primera victoria o puntos vitales al vencer 1-0 a Tigre, aunque sigue en el fondo, este resultado le da aire y corta la racha negativa.

El Estancamiento: El empate 0-0 entre Chaná y San Eugenio no le sirvió a ninguno; San Eugenio perdió la oportunidad de quedar a tiro de la punta (se quedó con 14) y Chaná sigue navegando en la irregularidad de la mitad de tabla.

- espacio publicitario -



LA PERSPECTIVA GENERAL

La Divisional B entró en una fase de **»guerra de nervios»**. Pasar de Saladero a Sud América en la punta demuestra que cualquier equipo del «Top 5» puede ser líder tras un fin de semana.

Claves para lo que viene:

1. Sud América ahora tiene el «objetivo en la espalda»; todos jugarán a quitarle el invicto o el liderato.

2. La diferencia entre el 1° (17 pts) y el 5° (14 pts) es de un solo partido.

3. La ofensiva de Hindú: Tras anotar 4 goles, se posiciona como el equipo con más inercia ganadora del momento.

Partido a partido y la fecha que viene

Octava fecha de la primera rueda.

Divisional «B».

El Tanque 1 Tigre 0.

Hindú 4 Cerro 1.

Progreso 2 Dublín Central 0.

Chaná 0 San Eugenio 0.

Deportivo Artigas 4 Palomar 2.

Sud América 2 Saladero 1.

CON LA NOVENA

Tigre vs Dublín Central.

Chaná vs Progreso.

Sud América vs El Tanque.

deportivo Artigas vs Hindú.

Cerro vs Saladero.

San Eugenio vs Palomar.

Quedaron así

* Sud América, Progreso y Saladero, son los que más ganaron en la «B».

* Hindú prolonga una condición: es el único invicto.

* Los 16 goles, convierten a Sud América en el equipo más goleador.

* El Tanque produjo la primera victoria; con Cerro, los que menos ganaron.

* Saliente el caso de San Eugenio: solo tres goles en contra.

El quemante descenso: Dublín, el cuesta arriba

Perdió puntos en la Liga y ayer perdió puntos en la cancha. Tiempo adverso para Dublín Central,

que observa la última colocación en la zona del descenso. El quemante descenso que involucra

a Palomar, Deportivo Artigas, El Tanque y Dublín Central. A esta tabla hay que tener en cuenta.

Esta copa es de Racing

Jugando en el Parque Osvaldo Roberto, Racing empató 1 a 1 con Montevideo City Torque, prolongando el campeón del Apertura, un notable tiempo de invicto: 13 partidos sin perder. Cayó 4 a 2 en la primera fecha frente a Deportivo Maldonado, para luego sostener esa condición. La apertura de Racing por parte del capitán Martín Ferreira a los 16′, empatando Nahuel Da Silva a los 20′. Un expulsado en cada equipo. Tras los 90′ de juego controlados por Andrés Matonte, el ritual a cuenta del rey: la adjudicación de medallas y la copa a manos de quienes alcanzó rutilante estatura futbolística, llegando a 33 puntos en la tabla general. Racing se metió en la historia de campeones, con absoluta legitimidad.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/w2jg