Se vienen los Oscar´s y no he visto las películas nominadas

La columna CINE & MATE debuta con humor y mirada crítica sobre los Oscar y el cine contemporáneo, cuestionando el consumo cultural y las modas cinéfilas. 🎬

COURTESY OF ACADEMY OF MOTION PICTURES ARTS AND SCIENCES

Hoy inauguramos esta columna que ha contado con el respaldo de 93 votantes digitales*. Es posible que sea la primer columna sobre cine que recibe su nombre, gracias a un proceso democrático, pacífico y ejemplar. Los 60 votantes que votaron en contra del nombre ganador han impugnado la votación, como corresponde, aduciendo que el jurado estuvo comprado o que no contaba con experiencia suficiente en cine como para valorar de manera correcta los 153 votos emitidos. Hay quienes incluso, han dicho que algunos votantes eran mis amigos. A esos impugnadores les digo que sí, que sí tuve amigos, amigas y hasta familiares a los que obligué a votar por el nombre, con la promesa de otorgarles un papel, aunque sea de extra, en mi próxima película. Aclarado el asunto, sigamos con esta inauguración de CINE & MATE en donde el garabato de en medio significa “Y” no “8” como algunos me han hecho creer.

Aunque el nombre de la columna recibió un respaldo democrático, su contenido estará muy alejado de eso. De hecho, es importante que les aclare, antes que sigan leyendo, lo que NO contendrá está columna para que no se desilusionen y luego, vengan los tomatazos.

- espacio publicitario -

Esta columna no contendrá spoilers**, ni críticas descarnadas de películas y series. Esas se las dejamos a los amargados y a Carlos Boyero***, que destroza todo lo que ve. Tampoco incluirá recomendaciones para ver películas o series porque hasta ahora, nadie me paga por hacerlo. Si alguien le interesa le pasó mi cel. Eso sí, cuando se estrene en cines NICO, mi película, les voy a convocar a que vayan a verla, ya están advertidos. Nunca les diré dónde ver las películas o series de las que vamos a hablar porque no tengo TV ni suscripción a ninguna plataforma y rastrear pelis, es un trabajazo que debería cotizar en el BPS. Finalmente les digo que esta columna tendrá poca seriedad y no pretende absolutamente nada. Todo lo que ustedes lean no servirá para cambiarles la vida ni su forma de pensar. Si son malos, seguirán siéndolo. Si son buenos, los felicito pero no creo que les interese leer esta columna.

Hecho las aclaraciones comenzamos…

Gráfico tomado de Letterboxd

Se viene la entrega número 1.237 de los Oscar´s. Pude poner cualquier número y les hubiera dado lo mismo. ¿Conocen a alguien que lleve la cuenta de las Galas del Oscar? Yo no.

Decía que se viene una nueva entrega de los Oscar´s y yo no he visto ni la tercera parte de las películas nominadas. Es algo que le debe pasar a muchos, incluso algunos de los que votaron por el nombre de esta columna, que fingen ser cinéfilos pero hasta ahí nomas. Cuando era joven no veía las películas porque no estaban disponibles, llegaba la noche de los premios y oíamos lo nombres que anunciaban y como si nos hablaran en chino. Volteabas a ver a quien te bancaba en la transmisión nocturna y le preguntabas ¿Y esa cuál es? Lo peor, era ver a alguien que se emocionaba cuando una película se llevaba un Oscar y festejaba como si él hubiera participado en la producción y cuando le preguntabas si la había visto, después de una risita te decía – sí pero no la terminé, esta buenísima. No seré hipócrita, yo también fingí ver películas para quedar bien con los demás y darme aire de intelectual.

En la actualidad, aunque las películas ya están al alcance de la mayoría, seguimos sin verlas. ¿Será que no tenemos tiempo? Mi teoría es más descarnada. No las vemos porque no nos interesa verlas. Esa es la verdad de la milanesa.

Los influencers y los medios, nos tiran hasta el cansancio los nombres de las principales películas nominadas, repiten los nombres de los actores nominados y los premios que van coleccionando en las diferentes galas previas de premiación, antes de llegar a la noche del Oscar y sólo acertamos a levantar la ceja para pensar – “tengo que ver esa, donde sale Chamamet jugando al pin pon” pero no pasamos a la acción. No salimos desesperados a buscarla o investigar dónde la puedo piratear****.

Por mi trabajo de programador, jurado y cinéfilo familiar, me toca ver muchas películas al año pero hay algunas a las que me resisto y con frecuencia, esas resistencias coinciden con las nominadas a los Oscar´s. A veces es el elenco, el director, la trama y hasta las críticas que voy revisando pero quizá lo que más me aleja de una película oscarizada, son las circunstancias en las que termina siendo nominada. Cuando eres un cinéfilo en formación, sueles creer que las películas de los Oscar´s son las mejores del mundo. Así te lo hace pensar la excesiva propaganda y la falta de originalidad de los influencers de cine. Con el tiempo y conforme tu músculo cinemático se va entrenando, te convences que alguien con mucha influencia, va colocando las películas en esas categorías por encima de películas que son mucho mejores pero que por falta de lobby, presupuesto e influencias nunca van a conseguir su nominación.

El próximo domingo 15 vendrá una nueva edición de la entrega de los Oscar´s y otra vez nos quedaremos sin ver todas las películas que habría que ver. No obstante, los medios harán reseñas de la gala, los ganadores y los ex-abruptos propios de la entrega (siempre los hay) así que conviene tener algunos nortes que te ayuden, si decides chusmear y sumergirte en la parafernalia de la entrega número 2.456. Por lo pronto te digo que el domingo 15 en esta misma columna, te ofreceré una guía inservible para que te mantengas con buenos datos si lo que quieres es apantallar o impresionar a tu novia, novio, familiares y/o amigos sobre lo mucho que sabes de cine. He visto parejas que se han unido por su afición al cine y otras que se han separado, por lo mismo. Dicho lo anterior y si quieres tener algún elemento extra y ligador, te espero en el próximo Cine & Mate.

*El diario digital “El Pueblo” llevó a cabo una votación on line para elegir el nombre de esta columna.

** Acción repudiable de personas e influencers que revelan detalles del contenido de una película o serie sin que se los pidan y antes que los demás tengan la oportunidad de verla.

*** Crítico de cine español infumable.

****Acción que permite mediante la descarga de archivo encriptado, acceder a películas y series para evitar gastos en plataformas y en entradas 2×1 al cine con Brou Recompensa.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/u7fu