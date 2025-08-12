Se va la segunda en la «A». Gladiador y Ceibal, más Ferro Carril-Salto Uruguay: se mueve todo!

- espacio publicitario -

Noche de lunes en la Liga Salteña, sesión del Consejo Superior y fijación de la segunda fecha de la primera rueda. Dos partidos de resonancia especial, aunque todo es válido.

PARQUE CARLOS AMBROSONI- 14 hs- Libertad vs Nacional. 16.15′- River Plate vs Salto Nuevo.

PARQUE DICKINSON- 14.30′- Universitario vs Arsenal. 16.45′- Gladiador vs Ceibal.

PARQUE LUIS T. MERAZZI- 14 hs, Sud América vs Hindú. 16.15′- Ferro Carril vs Salto Uruguay. En la primera fecha un total de 2.871 entradas vendidas.