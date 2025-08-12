back to top
martes, 12 de agosto de 2025
11 C
Salto
InicioDEPORTES

Se va la segunda en la «A». Gladiador y Ceibal, más Ferro Carril-Salto Uruguay: se mueve todo!

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
24
Tiempo de lectura: <1 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/j8py

Noche de lunes en la Liga Salteña, sesión del Consejo Superior y fijación de la segunda fecha de la primera rueda. Dos partidos de resonancia especial, aunque todo es válido.

PARQUE CARLOS AMBROSONI- 14 hs- Libertad vs Nacional. 16.15′- River Plate vs Salto Nuevo.

PARQUE DICKINSON- 14.30′- Universitario vs Arsenal. 16.45′- Gladiador vs Ceibal.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

PARQUE LUIS T. MERAZZI- 14 hs, Sud América vs Hindú. 16.15′- Ferro Carril vs Salto Uruguay. En la primera fecha un total de 2.871 entradas vendidas.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/j8py
- espacio publicitario -Bloom
Te recomendamos leer:

Es noche de urgencia en el estadio. Gladiador vaya y pase,...

La foto que prendió en el corazón de la gente

Es el Clausura y sábado por dos